Importancia de documentar las fechas

Siempre me ha gustado documentar las fechas, sobre todo, las que tienen que ver con lo hago y lo que soy. Trato este tema para motivarlos a ustedes a que hagan lo mismo, sobre todo, en estos momentos en los que la memoria a veces nos traiciona, aunque sea momentaneamente. Les cuento que, en el año 2012 elaboré una ‘Cronología del folklore’, que contiene los acontecimientos más importantes que se han realizado, luego de crearse el vocablo ‘folklore’, por William John Thoms, en el ámbito mundial y algunas actividades alusivas al ‘Día Nacional del Folklore’, con el deseo de que este material repose en instituciones y bibliotecas, como un aporte más a la bibliografía dominicana. No se imaginan cuánto esto me ha ayudado y aportado a otros interesados en el tema.

Materiales recopilados

No me detendo en la búsqueda de datos. Tengo en mi poder ‘Nuestros Bailes Folklóricos’, de 16 páginas, recopilado por Fradique Lizardo y que fue auspiciado por el Ministerio de Turismo, que en ese entonces era una Secretaría. Curiosamente, en ningún lugar dice la fecha. Ese folleto, al igual que algunas hemerografías, no los incluí en mi libro porque carecían de fechas de publicación. La gente recorta y no toma en cuenta el nombre del periódico ni la fecha. En mi búsqueda encontraba artículos interesantes, pero sin fecha. Hubo uno que, gracias a que en el reverso tenía un aviso de divorcio pudimos saber cuándo se publicó e incluirlo en la obra.

Se creó la necesidad

Esta preocupación fue el motivo de hacer la Biblio-Hemerografía de la cultura tradicional y popular dominicana. Las fechas son tan importantes que se celebra el ‘Día Mundial del Folklore’, porque un 22 de agosto del año 1846 apareció por primera vez el vocablo ‘Folklore’ y en 1960, en el Primer Congreso Internacional en Buenos Aires se recomendó que se conmemorara en todo el mundo esta fecha como ‘Día Mundial del Folklore’. Existe el Día del Merengue, porque el vocablo apareció por primera vez en una publicación. Hay otros hechos que se toman por un suceso diferente que aconteció en una fecha, como el Día de la Mujer, o sea, que no fue por un vocablo, y así sucesivamente. Si los hechos no se documentan con fechas, no existiría el folklore de gabinete, que es el que recoge datos históricos que se encuentran en los archivos, como resoluciones en clubes, iglesias, prohibiciones que se relacionen con el tema que nos dan pie para una investigación folklórica.