Astros revelan la esencia del doctor Balaguer

Elaborar una síntesis de la carta astral del Dr. Balaguer es un desafío, dado que el espacio es limitado para describir la vasta cantidad de información que proporciona una carta astral. Para realizarla, se toman en cuenta la fecha y el lugar de nacimiento del consultante; cualquier información incorrecta alteraría los resultados.

Sin embargo, al analizar la carta astral del doctor Balaguer y observar su personalidad, considero que es bastante precisa. Desde la perspectiva de muchos psicólogos estudiosos de Jung, la astrología es una herramienta que puede ayudar a comprendernos y superar nuestras limitaciones. Jung la calificó como la "hermana mayor de la psicología" y afirmó que "la astrología representa la suma del conocimiento astrológico de la antigüedad".

El Dr. Balaguer tiene el Sol en el signo de Virgo y su ascendente es Aries, un signo guerrero, emprendedor y de grandes inicios (el signo ascendente que estaba emergiendo en el horizonte oriental al momento de su nacimiento). Marte, el planeta regente del ascendente, se encuentra en Leo. Este análisis sugiere que, aunque pueda tener arrebatos bien administrados, su carácter es más flemático, frío y calculador. Virgo se caracteriza por ser analítico, crítico, perfeccionista y lógico. Aunque Virgo es muy adaptable, en el caso del Dr. Balaguer, no se cumple ya que en su carta muestra menos puntuación en signos mutables, en cambio, su alta puntuación en signos cardinales revela una mayor tendencia al liderazgo, emprendimiento e iniciativa, siendo firme en sus posiciones y llevando cualquier proyecto hasta sus últimas consecuencias.

Marte en Leo tiene una especial influencia en su carta, como regente de Aries, lo que le confiere una personalidad fuerte, con gran orgullo y ambiciones, siempre destacando y nunca pasando desapercibido. No admite segundos lugares, lo que le lleva a tener un impulso muy fuerte por ser el Número Uno. Difícilmente acepta órdenes de superiores y se sentiría incómodo con la supervisión constante, por lo que lucharía por ser jefe o trabajar de manera independiente.

Es una persona enérgica, determinada y altamente competitiva. Juega con intensidad, juega para ganar y no se rinde fácilmente. Ve la vida como una competencia y disfruta de la admiración y el reconocimiento u honores, confiando plenamente en sí mismo y desconfiado con los demás.

Marte en la Casa 5

Disfruta de los juegos desafiantes. Toma la iniciativa en deportes y también en los romances, siendo apasionado al perseguir lo que desea.

Marte en aspecto armónico a Plutón

Tiene un fuerte sentido de misión y se entrega completamente a su propósito. Su celo, entusiasmo y claridad de objetivos le permiten triunfar y lograr lo esperado. Posee una voluntad férrea, aunque generalmente es reservado al respecto.

Mercurio en Leo

Es una persona de opiniones fuertes y las expresa de manera enérgica y a menudo dramática. Es un orador entretenido y puede adornar o exagerar para transmitir su mensaje. Tiene talento para la actuación y la narración de historias. Incluso si su escenario es solo un aula o su comedor, ofrece un buen espectáculo. Cuenta con una abundancia de ideas creativas y no disfrutaría de un trabajo sin participación creativa. Puede ser un buen político, portavoz, líder de grupo, director o entrenador.

Mercurio en la Casa 5

Disfruta de juegos intelectualmente desafiantes. Le gusta exhibir su habilidad verbal o intelectual y usar su mente creativamente. La escritura, el arte dramático o alguna otra demostración de su inteligencia creativa le atraen. Usualmente poca humildad intelectual, se le hace difícil llegar escuchar, llegando a resultado a través de sus propias conclusiones.

Mercurio en aspecto armónico a Venus

Aprecia la estética y tiene un fino sentido de la forma, el diseño y la belleza. Puede desarrollar gran destreza técnica como artista, diseñador, artesano o escritor creativo. Tiene la habilidad de complacer y armonizar bien con los demás y tiene un talento para mitigar tensiones en las relaciones. Su sentido del humor, tacto y encanto personal lo benefician en cualquier trabajo con la gente a nivel personal. Identifica lo que quiere la gente y se lo provee.

Mercurio en conjunción con Marte

Sugiere agudeza mental y una lengua igual de afilada, y disfruta de los debates y discusiones vigorosas. Expresa lo que piensa de manera clara, decisiva y convincente. Le disgustan las vaguedades y el pensamiento impreciso, y es rápido señalando las discrepancias en los argumentos ajenos. A veces, es verbalmente agresivo y abrasivo, y tiende a exagerar su caso o a ofender con su franqueza. Puede ser abogado o vendedor muy eficiente. Tiene aptitud para escribir, especialmente crítica o sátira. Disfruta enormemente de los retos mentales y del trabajo intelectual.

Mercurio en aspecto armónico a Plutón

Su mente es profunda y penetrante, y le interesa todo lo secreto, lo misterioso o lo oculto, incluyendo los aspectos más profundos de la psiquis humana. Posee aptitud para la investigación privada, la psicología y el trabajo de campo. También le atraen los estudios esotéricos y ocultos.

Luna en Acuario

No se conmueve fácilmente con los espectáculos emotivos y puede ser curiosamente despegado de las emociones, propias y ajenas. Es casi como si pudiera apagar o encender sus sentimientos a voluntad y en ocasiones parecería impersonal. Los lazos familiares y los afectos no le son tan importantes como para la mayoría de las personas, y considera a sus amigos más cercanos que a sus parientes. Su simpatía y preocupación se extienden más allá de su familia inmediata. En sus relaciones personales, insiste en un cierto grado de independencia y libertad para relacionarse con mucha gente, de ambos sexos, como desee. No apreciaría una pareja celosa ni posesiva. Se siente cómodo en un ambiente abierto y experimental, y tiene poco gusto por lo convencional y tradicional.

Luna en la Casa 11

Encuentra mucha realización emocional estando relacionado con grupos, clubes, organizaciones, actividades comunitarias o una red de amigos íntimos que le apoyan y se preocupan por él. Hace de sus amigos su familia, y siente un parentesco íntimo con la gente que comparte algunos ideales o creencias que aprecia. Necesita de gente fuera de su familia física con la cual relacionarse y a la cual pertenecer.

Luna en aspecto desarmónico a Mercurio

No se interesa en temas totalmente abstractos o técnicos. Necesita el elemento personal, humano para evocar su interés. Su interés es la gente y sus motivaciones, sentimientos internos, sus vidas y experiencias personales. Es un oyente natural con talento para hacer que otros hablen de sus vidas, sueños, deseos y las cosas significativas para ellos. Podría ser un excelente escritor, reportero o biógrafo. Tiene un particular interés en el pasado, preocupándose por historias personales (la niñez y experiencias familiares tempranas, etc.) o los orígenes de las sociedades (arqueología, mitología, historia, etc.). Disfruta leer biografías y memorias, y probablemente guarda un diario personal. Además, tiene la habilidad de ser un orador exitoso.

Luna en aspecto armónico a Venus

Cree que los pequeños actos de cariño y consideración son esenciales para la felicidad y éxito de una relación y sabe cómo hacer que otros se sientan aceptados, amados y valorados. Disfruta de buenas relaciones con féminas.

Luna en aspecto desarmónico a Marte

Es temperamental e impaciente y puede ser difícil de convivir. Tiende a responder con rabietas (obvias o sutiles) si sus deseos son frustrados. Se vuelve irritable y de mal humor si no ha tenido suficiente actividad vigorosa u otros desahogos para su espíritu agresivo.

Luna en aspecto armónico a Plutón

Disfruta de la intensidad emocional y le atrae lo misterioso, lo desconocido, y lo peligroso, o las experiencias de reto que utilizan todos sus recursos internos. Maneja las crisis emocionales muy bien, y le interesan las raíces de los problemas emocionales y cómo curarlos. Insiste en exponer los sentimientos abiertamente entre la gente, porque quiere conocer la realidad de los otros sin barreras ni secretos.

Venus en Libra

Poseía una notable habilidad para el tacto, la cortesía y la consideración, así como un profundo deseo de complacer y comprender a otros. Valora tanto la armonía que, con frecuencia, cede en exceso para evitar el conflicto o la discordia. No le agradaría abordar temas controvertidos o emocionalmente complejos, y a menudo "barrería los problemas bajo la alfombra". En el ámbito amoroso, tendería a buscar un compañero intelectual, un igual, y un amigo. Se siente atraído por personas que demuestran finura, delicadeza y sutileza. Valora los buenos modales y el refinamiento o nada controversial.

Venus en la Casa 7

Como amigo, se mostraría muy afectivo, pacificador; con tendencia a armonizar y hace concesiones por el bienestar de la relación. Su carisma y condescendencia lo hacen muy popular.

Venus en aspecto armónico a Marte

Apasionadamente romántico y expresa su aprecio y amor por el sexo opuesto de manera abierta, aunque rara vez de forma cruda o insensible. Posiblemente gustaba de vincular románticamente a las personas que conoce.

Venus en aspecto armónico a Plutón

Cuando encuentra algo que amar, lo hace con pasión y profundidad. Su carisma sin igual puede ejercer una gran influencia emocional en otras personas, pudiendo manipular a otros de manera sutil, ya sea con intención o sin ella.