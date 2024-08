Formación académica: Su rol para destacar y triunfar en las industrias creativas

En los últimos años la valoración por el impacto y la relevancia de la industria naranja para el desarrollo de nuestras sociedades ha ido en aumento. Cada vez hay más respeto por las artes, el diseño, la cultura, la moda y las carreras creativas en general como fuente de innovación, crecimiento económico y cohesión cultural.

Esto ha permitido que el sector se dinamice y hoy día ofrece numerosas oportunidades de desarrollo personal y profesional, sin embargo, para triunfar en él se necesita más que talento artístico. Como profesional de la industria naranja, la arquitecta, artista plástica y educadora, Solange Rodríguez, sabe que quienes buscan construir una carrera próspera y duradera en el área necesitan una serie de competencias y destrezas clave.

“La capacidad de generar ideas originales, así como de pensar de manera creativa, es indispensable. Las ideas frescas e innovadoras atraen la atención del público y pueden establecer nuevas tendencias; las obras y proyectos culturales creativos, tienden a perpetuar en la memoria colectiva”, manifiesta. Igualmente, destaca la importancia de la adaptabilidad, ya que se trata de un sector en constante cambio; el pensamiento crítico, para ser capaz de analizar situaciones y tomar decisiones informadas, y de cualidades como la resiliencia, para sobreponerse a los desafíos, y la disciplina, para perseverar y desarrollar todas las competencias.

Contrario a la antigua creencia de que para trabajar en el sector artístico y cultural no se necesitaba estudiar, la formación académica de calidad es fundamental para garantizar ese “saber y saber hacer” tan necesario. Igualmente, es de gran valor para abrir puertas en el mercado laboral y para generar credibilidad y confianza de potenciales empleadores, clientes y colaboradores.

Como artista, arquitecta y educadora, con una trayectoria “apasionada, rica y retadora” en la industria naranja, tiene muy clara la importancia de la academia para desarrollar destrezas técnicas, aprender a planificar, organizar, ejecutar, promocionar, comercializar y proteger proyectos artísticos, culturales y sociales.

Estudios Liberales

En República Dominicana, saber qué estudiar es una inquietud común en los jóvenes que desean desarrollarse en este mundo. En respuesta a la necesidad de un programa que formara a ese perfil de estudiante en las habilidades y competencias esenciales para desarrollarse y prosperar en la industria naranja y que fuera lo suficientemente flexible para responder a los intereses, inclinaciones y objetivos profesionales de los estudiantes, Unibe lanzó en el año 2020 la licenciatura en Estudios Liberales, de la cual Solange Rodríguez es la directora académica.

“Este programa ofrece una formación integral y versátil que prepara a los jóvenes para una carrera exitosa y enriquecedora, combinando conocimientos teóricos, habilidades prácticas, competencias técnicas y oportunidades de desarrollo profesional”, asegura. Destaca su flexibilidad curricular, la posibilidad de personalización y el enfoque interdisciplinario. Desarrolla importantes habilidades transferibles, visión de negocios, espíritu emprendedor, propicia conexiones con el sector laboral y la comunidad artística y cultural.

Sobre cómo es la experiencia de estudiar Estudios Liberales y cómo se alinea a sus metas profesionales, la estudiante Maureen Peña, explica: “Siempre he sido una persona con múltiples intereses, nunca me vi identificada con los programas tradicionales que exploraban sólo una disciplina. En Estudios Liberales he aprendido a nombrar mis pasiones y me he expuesto a disciplinas que no conocía, y hoy me fascinan”. A Maureen le atrae el trabajo social y sueña con trabajar con comunidades vulnerables, pero también ama el arte, la gestión cultural y el mundo editorial. “Sin importar a qué me dedique, estoy segura de que los aprendizajes obtenidos en esta licenciatura me servirán y me acompañarán de por vida”, manifiesta.