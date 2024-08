Los microplásticos están en todas partes, pero ¿nos hacen daño?

Se han encontrado microplásticos en el océano y el aire, en los alimentos y el agua que consumimos. También se han encontrado en una amplia gama de tejidos corporales, incluidos el corazón, el hígado, los riñones e incluso los testículos.

¿Pero realmente te están haciendo daño?

Las evidencias sugieren que podrían hacerlo, pero su alcance es limitado. Algunos investigadores están preocupados, pero reconocen que hay muchas preguntas sin respuesta.

La Dra. Marya Zlatnik, obstetra de San Francisco que ha estudiado las toxinas ambientales y el embarazo, ha visto estudios que plantean inquietudes sobre el impacto de los microplásticos en la salud de los bebés y los adultos.

Pero es un campo de investigación joven y no es algo que ella suela discutir con sus pacientes.

"Todavía no estoy seguro de qué decir", dijo Zlatnik.

He aquí un vistazo a lo que se sabe hasta ahora:

¿QUÉ SON LOS MICROPLÁSTICOS?

Los plásticos son materiales sintéticos, muchos de ellos derivados del petróleo o de otros productos derivados del petróleo. Pueden descomponerse en partículas más pequeñas mediante la exposición al calor y al clima e incluso a la digestión animal.

Los investigadores están cada vez más interesados en los microplásticos, que pueden ser tan anchos como una goma de borrar de lápiz o tan pequeños como una fracción del ancho de un cabello humano. Los nanoplásticos, otra área de estudio, son aún más pequeños.

Estos minúsculos plásticos se han detectado en el aire, el agua y el suelo, en la leche y en el agua potable embotellada y del grifo. También se han encontrado en diversos alimentos, como la sal, el azúcar, la miel, el arroz y los mariscos.

¿HAY MICROPLÁSTICOS EN TI?

Este artículo es parte de la cobertura de Be Well de AP, que se centra en el bienestar, la actividad física, la dieta y la salud mental. Leer más sobre Be Well.

Lo más probable es que sí.

Existe un debate científico sobre la cantidad que las personas inhalan e ingieren, y puede variar según lo que comen y beben y el lugar donde viven, dicen los investigadores.

En 2019, investigadores australianos, en nombre del Fondo Mundial para la Naturaleza, calcularon que muchas personas consumen cada semana aproximadamente 5 gramos de plástico procedente de alimentos y bebidas comunes, el equivalente a una tarjeta de crédito. Esta estimación no es aceptada por todos los investigadores, pero se menciona con frecuencia en los artículos de prensa.

Los investigadores aún están tratando de comprender los niveles de exposición, pero estudio tras estudio están encontrando señales de plásticos en los tejidos corporales.

“Se han medido microplásticos en prácticamente todos los tejidos corporales evaluados”, afirmó Tracey Woodruff, investigadora de la Universidad de California en San Francisco. Los científicos incluso han informado de su hallazgo en el pene , en los ovarios y en la placenta .

¿LOS MICROPLÁSTICOS TE HARÁN DAÑO?

Eso todavía se está resolviendo.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2022 concluyó que no existía un riesgo claro para la salud humana, según la evidencia disponible.

Tampoco hay una señal evidente de un impacto generalizado en la salud pública, al menos en términos de mortalidad. Las tasas de mortalidad por cáncer, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares han estado disminuyendo, no aumentando.

Pero los investigadores recién empezaron a medir los plásticos en el cuerpo humano y a intentar evaluar sus efectos sobre la salud en los últimos años. Parte de ese trabajo recién ahora está dando frutos.

Tiene sentido que los microplásticos sean nocivos porque contienen sustancias químicas tóxicas, dijo Woodruff, que formó parte de un equipo que revisó casi 2.000 estudios sobre microplásticos a petición de los legisladores de California. Por ejemplo, es posible que los microplásticos desempeñen un papel en el aumento de la incidencia de algunos tipos de cáncer en personas más jóvenes, dijo.

La información disponible indica que los plásticos pueden provocar inflamación y causar otros cambios problemáticos en el cuerpo que pueden, por ejemplo, aumentar el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.

Un pequeño estudio publicado a principios de este año en el New England Journal of Medicine sugirió, pero no demostró, que los pacientes con evidencia de plásticos en las arterias tenían mayor riesgo de morir por ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, un experto que no participó en la investigación sugirió que el estudio podría haber exagerado los efectos.

“Aunque todavía hay mucho que no sabemos sobre las partículas microplásticas y el daño que causan a los humanos, la información disponible hoy en día me parece muy preocupante”, dijo el Dr. Philip Landrigan, del Boston College.

¿QUÉ SE PUEDE HACER CON RESPECTO A LOS MICROPLÁSTICOS?

Hay formas de reducir la posible exposición a los microplásticos, afirman los investigadores.

Quítate los zapatos antes de entrar a casa para evitar arrastrar polvo cargado de plástico (sin mencionar gérmenes, suciedad y otros residuos) por toda la casa.

Coma alimentos, especialmente frutas y verduras frescas, que prepare en casa.

No caliente una comida en el microondas en una bandeja de plástico, sin importar lo que digan las instrucciones de la comida preparada, dijo Woodruff.

Y opte por botellas de agua reutilizables de acero inoxidable o de vidrio, en lugar de las de plástico desechables, añadió.