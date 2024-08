En salud mental: ¿Existe la mala práctica?

Contrario a lo que se piensa, en nuestro país, lamentablemente es muy común la mala práctica en estos asuntos. El término iatrogenia, para muchos, desconocido y, que parecería uno rebuscado, significa: “Daño ocasionado por el profesional de la salud a pacientes, familias u otras personas, de manera no intencional, que puede provocar desde un ligero malestar emocional hasta la propia muerte”. (Fuente externa).

En este sentido, los pacientes en República Dominicana no son los únicos que pueden verse afectados por esta mala práctica, pero enfocaremos la atención aquí. Es una realidad que la carrera de Psicología está quizás, en su mejor momento en cuanto a la elección de los jóvenes para estudiarla, inclusive para los no tan jóvenes que la están estudiando como segunda y hasta tercera carrera. Yo particularmente pertenezco a este último grupo, y qué bueno, ya que es un área importante para los seres humanos: la salud mental. Y aquí lo importante, cuando una persona decide buscar ayuda, es porque entiende que la necesita. Por esto es tan necesaria la preparación del profesional que va a acompañar a la persona en su camino de crecimiento y sanación.

A veces el daño se puede hacer por desconocimiento, como dice la definición de lo que es la iatrogenia, pero igual, el daño se hace. Es por esto, que abogar y exigir el ejercer la Psicología desde una responsabilidad ética debe ser un objetivo de las instituciones llamadas a regular el mismo. Por otro lado, cuando se busca un profesional de la salud mental, es válido buscar su preparación, especialidad y recorrido, ya que un profesional de la salud mental debe poseer algunas características que pueden ser decisivas para que un proceso sea exitoso. Tampoco un título garantiza una buena práctica. Se necesita también experiencia adquirida con supervisión del ejercicio práctico, algo que, en nuestro país, lamentablemente no se exige.

Carmen Virginia, M.A. Grupo Profesional Psicológicamente

Atenderte para atender

También, es responsabilidad de un profesional, tener un terapeuta con quien trabajar sus propios temas, ¿Por qué? Porque antes de terapeutas somos seres humanos, y como seres humanos, tendremos siempre temas a mejorar, superar.

Otro aspecto para tomar en cuenta es la especialidad. Como todas las áreas de salud, no se puede ser “todólogo”. No. Existen diversas especialidades que deben ser respetadas y cada profesional tiene una, tomar esto en cuenta a la hora de elegir, es fundamental para sumar variables para un mejor pronóstico del proceso.

Recuerde, la terapia no necesariamente es para el que la necesita, si no para el que la quiere, por ende, si se quiere un proceso terapéutico, invito a no hacerlo a la ligera, hay muchos terapeutas para elegir, que la elección sea analizando a quien se elige, porque a veces sin querer, se podría hacer más daño que bien.