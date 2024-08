Regreso a clases: Lo que tú debes saber

El regreso a clases marca un período de transición importante para niños y padres. Para abordar las preocupaciones comunes asociadas con éste, la doctora Julia Oliveira, ofrece cómo se puede ayudar a los estudiantes desde el punto de vista físico y emocional.

Oliveira, pediatra del equipo de Medicus, una red que pone al alcance de todos, médicos latinos especializados que ejercen en Estados Unidos, comenta: “El regreso a clases es un momento perfecto para reforzar hábitos saludables y preparar a los niños para un año escolar exitoso”.

La especialista resalta que, como pediatra, “mi objetivo es no sólo tratar enfermedades, sino también educar a los padres y niños sobre cómo mantener una salud en óptimas condiciones”.

Con su vasta experiencia y su compromiso con la comunidad latina en Estados Unidos, la dominicana, se ha convertido en una voz confiable en temas de salud pediátrica. De ahí que, ofrecer varios conceptos de orientación da continuidad a su misión de hacer que la atención pediátrica de calidad sea accesible para todas las familias, independientemente de las barreras lingüísticas o geográficas.

La doctora Julia Oliveira también recomienda darle importancia a la higiene para evitar infecciones.

Fortalecimiento del sistema inmunológico

Para prevenir infecciones, lo más importante es insistir que los niños se laven las manos a menudo, especialmente antes de comer, o que usen un gel a base de alcohol.

También es importante que incluya alimentos ricos en especias como el ajo y el jengibre, frutas y vegetales como el brócoli, naranjas, espinacas y zanahorias; y semillas como las almendras”, explica. Además, aconseja reducir al mínimo las comidas ultra procesadas y asegurar una buena hidratación.

También sugiere considerar suplementos: “Es importante ingerir mucha agua y darles un suplemento de Vitamina C con Zinc a diario”. No olvida mencionar la importancia del ejercicio: “El ejercicio diario es fundamental para mejorar la inmunidad y mantener un sistema inmunológico fuerte”.

Estableciendo rutinas de sueño

Para muchos niños, ajustarse a un horario de sueño escolar puede ser un desafío. Para establecer una rutina de sueño lo primero es eliminar teléfonos celulares, televisión, y/o tabletas dos horas antes de la hora de la cama.

Manejo de ansiedad y estrés

El regreso a clases puede generar ansiedad en algunos niños. Es importante ir a las reuniones con los maestros antes de que empiece el año escolar, ir con el niño a la escuela y ver el campus. También sugiere involucrarlos en las preparaciones.

Salud visual y auditiva

Se debe estar atentos a posibles problemas de visión o audición: “Siempre es bueno hacer una prueba de visión y de audición antes del inicio de clases”. Aconseja a los padres estar atentos a ciertas señales: “Si el niño se queja de que no ve, no entiende, o no oye bien a la profesora en la clase, es importante hablar con la profesora”.

Medidas de higiene

Finalmente, Oliveira reitera la importancia de las medidas de higiene básicas: “Lavar las manos frecuentemente es lo más importante y eficiente para evitar la propagación de patógenos”.