Un libro sobre odontología, salud, prevención y sonrisa

‘Odontología, Salud, Prevención y Sonrisa’ es el nombre del libro puesto a circular por la doctora Arabella Michelén Namnún, como una recopilación sobre artículos relacionados con esa importante área de la medicina.

Durante la presentación, después de agradecer a los presentes, Michelén Namnún expresó que nunca se planteó escribir un libro, aunque siempre ha tenido pasión por la prevención, desde que era una adolescente.

“El tiempo ha transcurrido y no puedo darme el lujo de dejar pasar una oportunidad sin abordar un paciente y hablarle de prevención en materia de salud oral, es parte del alimento de mi alde CEO de Odontología Dominicana, Odonto-Dom, presentó su obra titulada”

La doctora indicó que cada tema es producto de una duda de un paciente o familiar, por una experiencia vivida en la consulta o una pregunta en la columna o revista donde regularmente publica los artículos o en las redes sociales. “Si bien es cierto que no soñé con escribir un libro, está aquí, es una realidad y lo he asumido con amor y respeto, tanto para mí, como hacía cada uno de ustedes, que han sido la fuente de inspiración”.

Arabella Michelén manifestó que hablar de prevención en un mundo cada vez más acelerado, tecnológico y especializado, parecería insólito o desfasado, sin embargo, no lo es, porque prevenir en materia de salud es tomar todas las medidas posibles para evitar la aparición de una lesión y/ o enfermedad, incluso de una complicación.

Importancia del cuidado

La especialista dijo que simples medidas como una correcta higiene y una sana alimentación hacen la diferencia y deben ser tomadas en el hogar.

Señaló que “viajar a través del mundo de la prevención, no implica el no acudir a las visitas con el profesional de la salud, no seguir sus instrucciones, todo lo contrario, conlleva sumarte a su labor, reconociendo que eres el paciente o el cuidador del paciente, que es importante aprender a escuchar el cuerpo, cuidarlo, amarlo y respetarlo, por esto cada actividad que realices será pensando en el bienestar y la salud”.

Los prologuistas del libro fueron los doctores Mayra Modesto, Juan Gerardo Mesa y Virginia Laureano, así como Luis Matos, de las reflexiones, destacando que cada tema fue tratado con un lenguaje sencillo, y que incluye una especie de glosario con términos de mayor uso en los diálogos de los pacientes y familiares con los odontólogos, con el propósito de facilitar la comprensión de las situaciones, enfermedades y tratamientos relativos a la salud oral.