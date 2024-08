Muchas veces escribimos, hablamos, criticamos sin darnos cuenta que nos están chequeando, siguiendo nuestros pasos y qué bueno que es para bien. Hace varios meses, hurgando en el tramo de Expresiones Orales de mi Centro de Documentación escojo el libro “Perfil del español dominicano, voces y expresiones del habla criolla”, de la autoría del Dr. Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua y qué sorpresa cuando me “topeté” con una de mis columnas Folcloreando, en la que me expreso con algunas palabras de nuestro folklore, como siempre escribo, las cuales se resaltan en negritas.

Costumbrismo

Estas palabras emanan espontáneamente, porque las he escuchado y las repito, son parte de mi idiolecto, me definen y las uso. Muchos me preguntan qué significa, otros se quedan callados quizás por vergüenza. Sigo leyendo y encuentro otro párrafo de otra de mis columnas en donde aparece la palabra “prigilio”. Además del tramo de Expresiones Orales, me encanta el de Costumbrismos, en donde reposan las principales novelas sin desperdicios, con un rico vocabulario de la cotidianidad del dominicano.

Facilidad de búsqueda

Tengo “a medio talle”, un Glosario o Índice de Términos, dependiendo cómo lo elabore, con el objetivo de facilitarle el trabajo al investigador cuando necesite un tema a desarrollar, teniendo facilidad de búsqueda en diferentes fuentes que le suministre y, que incluirá hasta los números de las páginas para ser localizado de forma rápida. Por ejemplo, al cabello malo le decían “moticas”. Este término está registrado en “Cosas del terruño, apuntes para una novela criolla” en el libro de Papito Rivera en la página 65.

Contenido de primera

Perfil del español dominicano, una joya de libro, incluye Perfiles idiomáticos, Estudios lingüísticos, Mis estudios del español dominicano, Códigos lexicográficos, Estudios literarios, Entrevistas sobre el español dominicano, Correos y consultas sobre nuestra lengua, El servicio a favor de nuestro idioma y la obra de Fundéu dominicana.