“Creo que mi novio es narcisista”

Una persona narcisista pasa muchas veces como una persona encantadora, de entrada, puede ser la persona más colaboradora, más simpática y hasta cariñosa con su pareja y con el entorno. Enamora de una manera donde se muestra carismática, divertida, atenta.

Sin embargo, estas características que si bien es cierto enamoran y atraen a los demás, cuando no se dan de una manera honesta y sincera, son la trampa que utilizan para atrapar a sus presas.

Cuando lo han conseguido, o sea que la otra persona se enamora, y entienden que tienen el control, comienzan a sacar su real ser. ¿Cuál es el cambio que se da en el narcisista? Comienzan a maltratar a su pareja, las humillan y controlan a tal punto que la persona va perdiendo su propia identidad y seguridad.

Les atropellan la autoestima de tal manera, que muchas veces no son capaces de salir de la relación que puede tornarse abusiva y toxica, pero como la relación “cambio”, quedan enganchadas en la misma con la esperanza de que vuelvan a ser “como eran”, lo que da pie a muchas oportunidades luego de uno y otro atropello.

Inseguridades

¿Y por qué se da esto? Porque tienen necesidad de atraer al otro y que ese otro se enamore de una falsa, ya que esa es su manera distorsionada de ver el mundo y las relaciones. Creen que van a asegurar que no los van a abandonar. Y ahí viene la próxima pregunta: ¿Por qué hacen esto?

Los narcisistas son personas realmente inseguras, por lo que buscaran cierto perfil: buscan personas con traumas no resueltos en sus vidas, lo que hace que se normalice el abuso o puede ser una persona muy sensible a las necesidades de los demás, y esa atención es lo que quiere del narcisista para él. Otro tipo de persona es aquella que no sabe poner límites.

Entonces, si este es el caso, lo más saludable es buscar ayuda psicológica, pero ojo, la ayuda psicológica es una real amenaza para el narcisista por lo que boicotearan estos procesos. Dependerá de cada cual buscar las herramientas para superar los obstáculos de llegar a terapia.

__________

La autora es psicóloga

Grupo profesional psicológicamente