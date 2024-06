Los instrumentos de trabajo no se prestan

Con mucho sacrificio he conformado un centro de documentación biblio hemerográfico, videográfico y fotográfico con el objetivo de brindar consultoría a los interesados en buscar datos para proyectos culturales de temas como expresiones orales, música, baile, danzas, carnaval religiosidad popular, arquitectura vernácula, artesanía con identidad, inmigraciones juegos infantiles tradicionales dominicanos y de otros países.

Recopilando obras

En la actualidad estoy ampliando la obra bibliohemerográfica que puso a circular la Dirección Nacional de Folklore en 2009, y que solo será por autores, temática y por provincia, en vista de que hay que poseer suficientes recursos para peinar diariamente los periódicos y compilar los temas que atañen a mi trabajo.

Importancia de orientar

Antes prestaba los libros, otras veces me llamaban madres para que permitiera a sus hijos que vinieran a mi estudio y que los orientara respecto, por ejemplo, al carnaval. Con mucho gusto les daba el visto bueno y le decía el costo de esas orientaciones, ya que si vienen a hacer un trabajo los oriento, pero jamás les haría el trabajo y algunas madres sólo me decían que las informaciones la buscarían en Google.

El conocimiento vale

No sé cómo se le ocurre a una persona pensar que los conocimientos que tengo no valen, que el trabajar lo cultural no vende, porque Xiomarita lo goza tanto, le apasiona en demasía el folklore y como lo ama no es un trabajo sino un hobby. En realidad, lo disfruto tanto que hay que pagarme.

Un archivo digital

La inversión que he hecho en libros, además de los que me han obsequiado para incluirlos en la nueva obra para investigadores es porque en un futuro no viviré del baile y seguiré trabajando desde cualquier país cuando me soliciten un dato de cualquier libro que reposa en mi centro, porque siempre llevo en mi maleta de mano la Bibliohemerografía y sé si el dato que requieren está en mis archivos, además de un archivo digital que me acompaña siempre en mis andanzas. Los instrumentos de trabajo, en mi caso los libros y mis colecciones de recuerdos no se prestan, de eso vivo.