Novelas dominicanas con temas juveniles

¿Te preguntas cómo pasaban el tiempo los muchachos de décadas atrás, cuando no había ni siquiera televisión? Tal vez a tus hijos que se distraen únicamente con el celular, les guste adentrarse por un rato en ese mundo. Y disfrutarlo. Los libros de la Colección Juvenil del Archivo General de la Nación te dan esa oportunidad. Uno de ellos es la novela “La Pandilla”, de la autoría de Haim H. López-Penha. Gira en torno a las aventuras y travesuras de un grupo de amigos, a quienes les gustaba marotear por la playa de Güibia. Era parte de la distracción de los muchachos capitaleños a fines del siglo XIX y principios del XX. El primer capítulo lleva el título de “Mi pandilla y yo”. El último “La novia del sol”. ¿Quieres conseguirla para tu hijo/a? Es posible que ya esté digitalizada.

Libros y publicaciones en formato PDF

Según señala Karina Arias, encargada de comunicaciones del Archivo General de la Nación, todas las publicaciones del AGN, incluyendo libros, pueden ser descargadas en formato PDF desde su página web: www.agn.gov.do.

Eficiencia en departamentos del AGN

Un excelente director es obvio que estimula la eficiencia y el entusiasmo entre su personal. La gente trabaja a gusto. Eso se nota en el Archivo General de la Nación. Lo he comprobado. Cada vez que le he solicitado ayuda a Innolis Frómeta, la recibo de inmediato. Si ella no tiene la respuesta acude a quien pueda darla. Así, cuando le pregunté cómo conseguir un libro en específico y si estaba digitalizado, enseguida se acercó a Izaskun Herrojo, encargada de Biblioteca y Hemeroteca. Ella y Amanda Ortiz le dieron respuesta, La recibí en menos de dos horas. ¡Gracias Innolis, Izaskun y Amanda!

“Mis conversaciones con Joaquín Balaguer”

Tan pronto leí el título –“Mis conversaciones con Joaquín Balaguer”- y vi la foto de Balaguer riendo junto al autor, Cándido Gerón, de inmediato le eché un vistazo a las páginas del libro. Encontré fotos no solo de Balaguer sino también de Peña Gómez, Hipólito Mejía, etc. Tamaña sorpresa me llevé cuando uno de los artículos se titula “Balaguer revela Bosch intentó darle un golpe de Estado en 1972”. No tenía ni idea de esa situación. Ya lo leeré con calma. Esta es una de las más recientes publicaciones del Archivo General de la Nación. Yo soy de las que disfruto leyendo un libro en papel, aunque debo admitir que en PDF permite que un mayor número de personas tenga acceso a libros y otras publicaciones.

“Peripecias de un revolucionario antitrujillista en el Caribe”

Si quieres conocer actividades de un antitrujillista, en este caso Félix Servio Figueroa Caraballo, tienes la oportunidad con la entrevista que le hizo José Rafael Fermín Villanueva. Está publicada por el AGN con el título: “Peripecias de un revolucionario antitrujillista en el Caribe”.