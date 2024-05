¿Quién sabe pelar plátanos?

Lo que nos da credibilidad es la investigación, hablar con argumentos que se puedan comprobar y no necesariamente enfocarnos en los libros, de esos que tienen una amplia bibliografía, pero muchos de esos libros tienen sus errores.

Demostrar lo que sabemos

De parte mía, que soy empírica, tengo en mi memoria imágenes de lo que he vivido desde que tengo uso de razón, que nadie me lo puede discutir, porque fueron mis vivencias. Cuando en una ponencia expreso que la bachata actual (barrial o de car wash) tiene en lo bailable salsa, son y chachachá, lo demuestro llevándolos a esos lugares y se los explico in situ. Sé que los investigadores necesariamente no tienen que saber bailar, pero para hablar de lo que estoy diciendo hay que bailar, haber tenido mucho tiempo en la práctica, además de tener conocimientos del baile y los cambios que ha tenido en el transcurso del tiempo.

Evitar la desinformación

Considero que cuando una persona realiza investigación y citan libros, que muchas veces ni los leen, lo hacen para “abundar”, para que la gente sepa que los “peinaron”, pero no nos damos cuenta que muchos de esos libros están plagados de errores de contenido. Particularmente esos libros los tengo señalizados para la posteridad, ya que desinforman, además de repetirse dichos errores en otros libros, porque los autores no se ocupan ni preocupan de corregirlos en una nueva edición.

¡Cuidado con generalizar!

El martes me enviaron un video del programa de televisión Top Chef VIP 3, en donde una famosa chef dominicana está pelando un plátano, expresando que para pelar un plátano hay que darle unos golpecitos para que la cáscara se le despegue con mayor rapidez. No sucedió así. El que la chef pele el plátano, dándole unos golpecitos no es un estilo dominicano, podría ser que en su casa se hacía como ella describe, pero no puede generalizar, ya que el hecho folklórico, para ser folklórico, lo debe transformar la colectividad y a estas alturas la colectividad no lo ha asumido

No basta sólo ser creativo

En pocas palabras los entrevistados debieron percatarse si de verdad ella sabía pelar un plátano, porque en realidad los ayudantes son los que tienen que hacerlo, el papel del chef, además de cocinar con ingredientes de su país, debe de ser creativo y ella es creativa.