Idea de un regalo “diferente” para mamá

¿Tienes una mamá que pasa tiempo sentada ante la computadora? ¿Qué te parece comprarle unos pedales especiales para colocar debajo del escritorio? Los consigues por Internet. Quizás no lleguen a tiempo para el Día de las Madres, pero se lo informas. En inglés se llama “under desk bike”. Es una mini bicicleta de ejercicio, de pedales para debajo del escritorio. Es portátil. Si la que compras resbala ponle, como hice yo, una tela antirresbaladiza de las que se venden para debajo de las alfombras. Los pedales también te permitirán descansar sobre estos los pies cuando no estés pedaleando. En Santo Domingo los pedales que venden no caben debajo de una mesa. Son de mucha mayor altura.

¿Otro regalo “diferente” para mamá?

En caso de que tu mamá utilice mucho el teléfono móvil, sobre todo para escribir, le resultaría muy práctico tener un “stylus”, ese lápiz para pantalla táctil. Con él no tiene el problema de que su dedo sea muy ancho y pulse la tecla equivocada. Además, evita ensuciar la pantalla con la crema de las manos. En Ágora Mall hay una tienda que los vende en su estuche, bien presentado. Puedes comprarle un par, así cuando se dañe, pues tiene vida limitada, el reemplazo está a la mano. Olvidé el nombre de la tienda, pero preguntando la encuentras.

Y para celebrar las madres, ¡un cava!

Es mi bebida predilecta, el cava o el champán. pese a que, por asuntos de salud, solo la tomo en ocasiones especiales. El Día de las Madres es una de éstas. Y si quieres un cava especial, en Santo Domingo tienes, entre otros, el excelente Juvé & Camps Gran Reserva Brut Nature, de 2018. Es un cava con botellas numeradas, que trae La Bodega. Este cava en principio estaba reservado exclusivamente a la familia de sus propietarios, por tanto, se considera un asunto “emocional”. La emoción de compartir está a tu alcance.

Un regalo fuera de serie: un crucero por Alaska

Hace años conocí Alaska. Mis vivencias fueron extraordinarias: vi sobrevolar sobre mi cabeza un águila, amaricé en un hidroavión en medio de un lago rodeado de naturaleza virgen … los recuerdos, aunque difuminados, se agolpan en mi pensamiento mientras veo la oferta de Travelwise hacia este destino en verano. Es un regalo excepcional para mamá.

¿Una madre a quién le gustan las novelas?

En Librería Cuesta recién trajeron el Premio Alfaguara de Novela 2024: “Los alemanes”, cuyo autor es Sergio del Molino. No la he comprado todavía. Es “un acontecimiento poco conocido de la reciente historia de España. Una historia sobre la familia, la traición y la culpa”. Si tu mamá es una habitual lectora de novelas, ahí tienes un buen regalo.