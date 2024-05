La aurora boreal o aurora boreal ilumina el cielo nocturno sobre Fusch an der Großglocknerstraße, cerca de Zell am See, durante una tormenta geomagnética el 11 de mayo de 2024. El planeta está experimentando su primera tormenta geomagnética "extrema" desde 2003, dijo una agencia estadounidense el pasado mayo. 10, 2024.AFP