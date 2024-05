Que no se muera la pasión por lo que hacemos

Cuando destacamos el trabajo bien hecho de alguna persona, por lo regular le atribuimos a la pasión el buen desempeño y manejo que ésta muestre al realizar esa labor. No importa el área en la que nos desenvolvamos, ponerle esa “cerecita” al pastel, siempre da excelentes resultados. Sin embargo, me entristece ver cómo algunos de las nuevas generaciones, ven esa “cerecita” sólo como un adorno, no como el gusto o el sabor que le agregamos a nuestras tareas y misiones.

No “calientan” sillas

El tema lo traigo a colación porque me asombra la facilidad con la que algunos sueltan un trabajo y cogen otro sin detenerse a pensar que lo que vale no es sólo ganar dos pesos más o conseguir un mejor puesto, sino madurar, desarrollar habilidades y entregarse a lo que se hace hasta lograr tener esa pasión que nos ayuda a perfeccionar nuestro desempeño. Tal vez por ser de la “vieja guardia”, entiendo que es necesario “calentar la silla” aunque sea en los inicios de nuestra carrera porque la estabilidad es la que nos ayuda a ganarnos la credibilidad y confianza que se necesita para que nos tomen más en cuentan.

Un apasionante y fabuloso viaje

Para quienes no conocen lo satisfactorio que es desenvolverse con pasión en el área que nos desempeñamos, armé una excursión para ir a la ciudad fabulosa donde los invitados quedaron maravillados al ver cómo desde el más encumbrado empresario hasta quien barre las calles les pone ‘sazón’ a su trabajo. Se empeñan en quedar bien con ellos mismos, con quienes le dieron la oportunidad de trabajar y con la sociedad en sí. Allí todos saben que en la pasión que se le ponga al oficio que les tocó hacer en la vida es que está la clave del éxito.

El título no es lo cuenta

En aquella ciudad fabulosa es de suma importancia estudiar y capacitarse para ser competente. Ahora bien, están más que claros que no son los títulos los que te hacen realizar una labor admirable. Es la pasión con la que se desempeña el trabajo la que te ayuda a que cada día avances más en lo que haces y a que, inclusive, te esfuerces en tener más y mejores conocimientos sobre lo que te tocó hacer.

Un sabio regreso

Al volver de aquella excursión, los invitados llegaron dispuestos a poner en marcha lo aprendido. Se dieron cuenta que no importa a qué generación pertenezcas, siempre es importante pensar en que la pasión es el truco más viable para realizar lo que hacemos y llegar a esa meta propuesta. No todo está perdido. En la realidad, conozco a un joven llamado Manuel, que vive lo que hace y que lleva años ‘calentando su silla’ en la misma empresa donde ha escalado y ha sido galardonado en varias ocasiones, precisamente porque ha mostrado que tiene un compromiso con la pasión y el trabajo bien hecho.