Me gustaría que alguien me explique bien lo de las propinas. Me he sentido muy preocupada, porque cuando voy a un restaurante leo el 10% de la propina y el camarero me informa que ese por ciento no se lo suministran.

Ganando sueldo mínimo

Hasta donde tengo conocimiento, las propinas se les otorga a los empleados que, además de brindarnos un buen servicio, hacen cosas que no están dentro del trabajo que se les asignó. También ocurre que cuando la empresa o restaurante los contratan, el sueldo que devengan es mínimo y la excusa es que contará con las propinas, las cuales no dan seguridad

Mucha confusión

Respecto a los delivery hay una situación, y es que cuando hacemos el pago vía transferencia o en efectivo, nos cobran el envío, entonces no sabemos si lo que se pagó de envío es parte de la propina o hay que darle su propina aparte, porque muchos no disimulan.

Poca seguridad

Existen espacios públicos y privados que cobran entradas y hay dos o tres “buscones” que ayudan a parquearse, como si los que conducen no tomaron el examen práctico, pero además exigen una propinan porque lo estaban cuidando. Se han fijado que colocan letreros que rezan: “No somos responsables de los objetos dejados en los vehículos”. ¿Habrá que “mojarle” la mano al sereno o al vigilante?

Situaciones incómodas

Estas situaciones se deben evitar, como también se debe evitar que permitan que mientras estamos almorzando o cenando en uno de estos establecimientos los pedigüeños estén mendigando una ración de lo que estamos comiendo, lo que nos hace sentir incómodos. ¿Hasta cuándo?