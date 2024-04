Lucir unas pestañas más largas, fuertes y revitalizadas ya es posible

Si hay una zona importante en el rostro es la mirada, que nos da expresión cada vez que hablamos o sonreímos ante cualquier situación... por eso, además del maquillaje que nos apliquemos en los ojos, debemos dar protagonismo alas pestañas, lo que no siempre es tarea fácil.

Clarins nos trae la solución a nuestro problema con 'Wonder Volume Mascara XXL', una nueva dimensión para nuestras pestañas ya que con cada aplicación ganarán densidad y grosor, ya que se envolverán en tratamiento desde la raíz hasta las puntas.

Más que una máscara, cuida tus pestañas al instante y día tras día, estarán más largas, más fuertes y revitalizadas e incluso desmaquilladas parecerán más voluminosas.

Su fórmula, compuesta por un 86% de tratamiento, está también enriquecida con el 'lash boosting complex', un complejo clave que se encuentra en todas las máscaras de la marca, que contribuye a alargar, fortificar y espesar las pestañas.

Gracias a su cepillo, innovador y exclusivo, realizado a base de fibras naturales de ricino y sin colorantes, tus pestañas maximizarán su volumen gracias a sus tres depósitos llenos de fórmula.

¿Lo mejor de todo? Como los resultados de un maquillaje impresionante buscamos que duren lo máximo posible, 'Wonder Volume Mascara XXL' garantiza una duración de doce hora. Además, es resistente a la humedad ya que no hay transferencia y no te preocupes por el momento de desmaquillarte, ya que se quita en un abrir y cerrar de ojos.