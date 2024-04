Siete formas de invertir en ti y fortalecer tu mente

Recientemente hemos visto en las redes cómo Salma Hayek respondía la pregunta “¿qué es lo más caro que tienes puesto? con la frase “probablemente mi mente”.

Aunque la conocemos como actriz, Salma es productora, empresaria, realiza una gran labor filantrópica y ha apoyado a emprendedores emergentes.

Como coach de vida y mentora financiera, he reflexionado bastante sobre sus palabras. Observo, con regularidad, cómo subestimamos la inversión en nosotros mismos, sobre todo en nuestro bienestar y crecimiento, y priorizamos, incluso al momento de presupuestar nuestros gastos, cosas más superficiales y de menor importancia.

Con la persona que pasamos más tiempo es con nosotros mismos (incluso cuando estamos dormidos o acostados sin poder conciliar el sueño), pero nos avergüenza el autocuidado y el buscar ayuda, subestimamos la inversión en un sueño saludable, una vida plena, seguridad en nosotros mismos, paz y optimismo.

Todas estas cosas pueden estar en nuestras vidas intencionalmente, no debemos de conformarnos con librar batallas interiores que nos desgastan y deprimen, vivir en un círculo en el que repetimos los mismos errores y sufrimos las mismas penas. Nos acostumbramos a todo, esto es una virtud y un defecto que tenemos.

Es normal gastar más en muebles y tratamiento estéticos que en salud mental y bienestar, por eso vemos personas con todo y con un gran vacío interior. El mundo está acelerado y encontramos muy frecuentemente en consulta situaciones como perseguir las metas que no son las que en realidad deseamos, estar en relaciones y trabajos tóxicos, no conocernos y no validar nuestras emociones, sintiéndonos con ira, cansados o incluso deprimidos, por largos períodos.

Te comparto algunas sugerencias, de cómo, invertir en ti, para fortalecer tu mente, provocando y persiguiendo, tu bienestar, capacidad intelectual, tranquilidad y autoestima:

1. Educación continua: Dedica tiempo y recursos a seguir aprendiendo. Esto puede incluir tomar cursos, asistir a seminarios, leer libros, escuchar podcasts, etc. Disfruta aprendiendo lo que en realidad te gusta y apasiona.

2. Coaching y mentoría: Es lo que llamo desbloquear niveles. Nuestro autoconcepto, que es lo que nos decimos a nosotros mismos que somos, es limitado. Asimismo nuestros límites, ya que dependen de lo anterior. Imagina que puedas tener un acompañamiento para ver tus fortalezas y ampliar tus límites. El coaching te brinda la oportunidad de trabajar con un profesional capacitado que te ayudará a identificar tus objetivos, superar obstáculos y maximizar tu potencial. A través de sesiones personalizadas, podrás explorar tus fortalezas y debilidades, establecer planes de acción efectivos y adquirir habilidades prácticas para mejorar tu rendimiento y bienestar. Por otro lado, la mentoría te permite aprender de la experiencia y sabiduría de alguien que ya ha recorrido el camino que tú deseas seguir. Un mentor puede ofrecerte consejos, compartir conocimientos y proporcionarte sugerencias de acción constructiva para ayudarte a avanzar en tu carrera, negocio o vida personal.

3. Ejercicio y meditación: El ejercicio no solo es beneficioso para tu cuerpo, sino también para tu mente. La actividad física regular puede ayudar a reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y aumentar la energía y la concentración. La meditación, puedes aplicarla, de forma simple, como desconectarte electrónicamente una tarde o tomar algunos minutos al día, para simplemente respirar.

4. Alimentación saludable: Una dieta equilibrada y nutritiva es fundamental para mantener una mente sana. Invierte en alimentos como frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables para mantener tu cerebro funcionando de manera óptima.

5. Sueño adecuado: Dormir lo suficiente es crucial para el funcionamiento cognitivo y emocional. Invierte en mejorar la calidad de tu sueño estableciendo una rutina regular de sueño, creando un ambiente propicio para dormir y evitando actividades que interfieran con el descanso adecuado.

6. Desarrollo personal: Dedica tiempo a trabajar en ti mismo y en tus habilidades personales. Esto puede implicar establecer metas claras, practicar la auto-reflexión, trabajar en el crecimiento emocional y desarrollar habilidades de resiliencia. Busca ayuda de un profesional de la salud calificado, de ser necesario. Prioriza disminuir, la ansiedad, estrés o confusión, persigue la tranquilidad de tener un plan de vida y un propósito.

7. Interacciones sociales significativas: Cultivar relaciones saludables y significativas puede tener un impacto positivo en tu salud mental. Invierte en pasar tiempo con amigos y seres queridos, participar en actividades sociales y construir una red de apoyo sólida. Elige con detenimiento, las personas a tu alrededor.

Invertir en tu mente no solo te ayudará a mejorar tu bienestar emocional y cognitivo, sino que también te brindará las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la vida con mayor resiliencia y claridad mental.

En conclusión, la historia de Salma Hayek y su reflexión sobre la inversión en la mente nos recuerda la importancia de priorizarnos a nosotros mismos y nuestro bienestar. A menudo, nos enfocamos en adquirir bienes materiales o buscar soluciones superficiales, mientras descuidamos el aspecto fundamental de nuestra salud mental y emocional.