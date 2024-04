“La Hora del Té” cumple 35 años

La Hora del Té del Listín Diario cumple 35 años. Se publicó por vez primera el 7 de abril de 1989. Iniciaban así las celebraciones del centenario del periódico, a cumplirse el 1 de agosto de 1989. Fue creada para entrevistar en un entorno amigable y cual conversación, a mujeres dominicanas que de una u otra manera incidían, de diferentes formas, en el desarrollo y progreso de la sociedad dominicana.

Primera entrevistada: Renée Klang de Guzmán

La primera entrevistada fue doña Renée Klang de Guzmán, ya como ex Primera Dama, quien, durante la presidencia de su esposo, Antonio Guzmán, fundó el “sueño de su vida: el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI)”. A éste continuó ayudando aún después de la trágica muerte del Presidente. En esa primera Hora del Té, doña Renée llegó acompañada de su hija, Sonia Guzmán de Hernández. La Hora del Té, adaptada a la evolución y desarrollo de la sociedad, continúa celebrándose. Es un “sello” del Listín.

Chez Checo habla hoy sobre los Dominicos

Dentro del programa de charlas organizado por el Cluster Turístico de Santo Domingo, la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial y Protectores de Nuestro Patrimonio Histórico, esta noche toca el turno a José Chez Checo. Hablará sobre los Dominicos y Fray Antón de Montesinos. La actividad inicia a las 7:00 de la noche en el auditorio del Convento dominico. Puedes registrarte en https://bit.ly/ciclodecharlascentrohistorico.

La atención de Sandra en la Biblioteca Nacional

Acudí a la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en la Plaza de la Cultura. Quería consultar algunos artículos publicados en el Listín en las décadas del 80 y 90. Allí recibí la atenta ayuda de Sandra Cedano, auxiliar bibliotecaria en la Hemeroteca. Tan pronto le di la lista de fechas, con rapidez y una sonrisa me trajo las colecciones de periódicos donde buscar los trabajos. Y me facilitó guantes desechables. Encontrar personal que no ponga truño cuando pides algo, y realice su labor con agrado es hoy día asunto poco menos que excepcional. ¡Gracias, Sandra!

Hay lockers para dejar carteras

¿Piensas ir a la Biblioteca Nacional? Toma en cuenta que no puedes entrar con cartera ni bolso. Hay lockers a la entrada donde dejarlos. Deben entregarte la llave. Ah… puedes llevar contigo el celular. Yo, además, iba con libreta y bolígrafo. Me resulta más fácil que escribir en celular.

Hace falta un cartel de “Oficina”

Lo que me confundió en la Biblioteca fue que, al bajar del ascensor en el tercer piso, donde está la Hemeroteca, solo veía mesas. Llamé a la central. Pregunté quién podía atenderme. Enviaron a un empleado que me condujo a la oficina: hacia la izquierda, en una esquina. No la veía. Deberían poner un cartel con una flecha para indicarlo.