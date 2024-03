Ópticos advierten del riesgo de glaucoma en jóvenes miopes

A pesar de que las cifras muestran una tendencia donde el glaucoma suele aparecer a partir de los 40 años, la presidenta del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de España, Ester Mainar, advierte de que la miopía en pacientes jóvenes presenta alteraciones que afectan al nervio óptico, aumentando el riesgo de padecer esta enfermedad.

El nervio óptico, más susceptible a los aumentos de la presión intraocular, es el "responsable de aportar información al cerebro", según detalla la experta. En este sentido, precisa que la medida de la presión intraocular es casi imprescindible para prevenir la enfermedad.

En esta línea, señala que el glaucoma pigmentario, presente entre los jóvenes, es una patología que se asocia a otra causa conocida que acaba derivando en un problema de la regulación de la presión intraocular.

"Este tipo de glaucoma se debe a una mala posición del iris que puede rozar con el cristalino. La anatomía ocular del paciente es lo que genera la frecuencia de aparición de esta patología", explica Ester Mainar.

"El glaucoma si no es tratado puede llegar a producir la pérdida total de la visión. ¿El principal problema? La ausencia de síntomas. No es hasta que no hay una pérdida repentina de la visión, fuertes dolores en el ojo o en la frente, enrojecimiento ocular, náuseas y vómitos, o visión de arcoíris, cuando el paciente asume que algo va mal y acude a los especialistas", subraya la experta.

Ante este contexto, desde el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas, advierten de que la miopía, que afecta al 62,5 por ciento de los jóvenes españoles de entre 17 y 27 años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en casos avanzados, puede desarrollar además desprendimiento de retina o maculopatías miópicas.