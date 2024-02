Cuatro estrategias para aumentar tus ingresos y mejorar tus finanzas

Cobrar un sueldo para pagar alquiler, comida, transporte y quizás un pequeño capricho. Así son las finanzas de la mayoría de las personas. En ocasiones, el salario ni siquiera es suficiente para pagarlo todo y vas acumulando deudas.

Yo pasé por ahí y es una situación difícil, pues las oportunidades no abundan y algunas de las realidades que viví fueron retirar materias de la universidad o detener los estudios porque tenía horarios largos de trabajo, tardar dos horas para llegar a la casa porque vivía lejos del trabajo y ver que el día que cobraba el dinero no alcanzaba. Estas cosas te crean frustración. Cuesta salir adelante, pero se puede lograr.

Este es el primer escalón para avanzar financieramente, y dominarlo te brindará hábitos y herramientas que te servirán para toda la vida. Te comparto cuatro para salir de esta situación y te aseguro que realizando por lo menos tres, en el mediano plazo, podrás observar un avance:

1. Pon un precio a tus talentos

Tu talento es algo que te sale bien, mejor que a la mayoría de las personas. Algunos ejemplos son: maquillar, ser creativo, cocinar, ser organizado, manejar herramientas de computadora, hablar con fluidez y encanto, vender, etc.

Tenemos una cultura basada en nuestras debilidades y no en nuestras fortalezas. Desde pequeños en la escuela y nuestros hogares, nos dicen las cosas que debemos cambiar o mejorar y no las que hacemos bien y podemos aprovechar.

Aprovechar tus talentos te ayuda a aumentar tu capacidad para producir dinero. Algunos talentos son: maquillar (ofrece maquillaje profesional, cursos o tutoriales, etc.), cocinar (elabora postres, lasaña, picaderas, entre otros), las manualidades (joyería, bandejas, jabones, etc.), vender (recomiendo productos que no cuesten mucho dinero, ya que no lo tienes; vas comprando poco a poco y aumentando el dinero disponible para seguir comprando; por ejemplo, ropa interior, perfumes, cremas, productos por catálogo).

En este punto, por favor, no vendas a crédito; necesitas tener dinero disponible para seguir comprando mercancías y para disponer de las ganancias mensuales que te ayudarán a cubrir tus necesidades. Si el dinero está en la calle, no podrás contar con él.

2. Capacítate: la educación abre puertas

Cuando hablo de educación, hago referencia a estudios tanto universitarios (carreras formales, como ingeniería o medicina) como técnicos (mecánica, programación de computadoras, cocina, etc.).

Hago esta aclaración porque es posible que no ganes lo suficiente para asistir a la universidad, sin embargo, los cursos técnicos son más cortos, por lo que aumentarán tus ingresos en menos tiempo y existen programas en Infotep que pagan el transporte diario de los alumnos.

Lo importante, en este punto, es entender que si no estudias nada, estás deteniendo tu capacidad de crecimiento.

Recuerda: “Suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran”.

3. Sé el mejor empleado, aunque no estés en el mejor trabajo

Es muy posible que no te encuentres en un trabajo que te guste y que no te paguen lo suficiente. Esto provoca que te sientas desmotivado. Sin embargo, si no eres el mejor empleado que puedas ser: 1- si se presentan ascensos, no te tomarán en cuenta y te quedarás en el mismo lugar, 2- si buscas otro trabajo, no contarás con las referencias e incluso no podrás tomar los permisos para las entrevistas.

Madurez es automotivación y autoconocimiento, si deseas realmente salir adelante, debes de tomar la decisión y accionar. Las competencias personales y profesionales suman más que los conocimientos, y eres un buen empleado cuando las posees. Algunas competencias son responsabilidad, disciplina, motivación y compromiso.

4. Crea relaciones inteligentes, siendo una persona inteligente

En el tejido de nuestras vidas, las relaciones personales desempeñan un papel crucial. Al igual que las amistades que suman a nuestras experiencias y nutren nuestro crecimiento, también existen aquellas que, lamentablemente, restan, estancan y desmotivan. Es un hecho: las personas con las que nos rodeamos tienen un impacto directo en nuestra calidad de vida.

La realidad es que quedarse en casa quejándose y lamentándose no solo es una pérdida de tiempo, sino que también puede convertirse en un imán para la negatividad. En el juego de la vida, atraemos lo que somos. Así que, si aspiramos a la riqueza, tanto en términos materiales como emocionales, es imperativo ser consciente de nuestras interacciones y del tipo de energía que estamos proyectando.

No se trata únicamente de acumular contactos sociales; es fundamental convertirse en la persona que anhelamos ser. Ser una fuerza positiva, proactiva y motivada no solo atraerá a personas afines, sino que también contribuirá a forjar relaciones sanas y significativas. En otras palabras, la reciprocidad en las relaciones comienza con nosotros mismos.

En conclusión, el primer escalón hacia la transformación financiera radica en la comprensión de que cada individuo posee talentos únicos y valiosos. Al asignar un valor tangible a estas habilidades, se puede crear una fuente adicional de ingresos que, con el tiempo, contribuirá a romper las cadenas de tu limitación económica.

La clave está en dejar de enfocarse en las debilidades y abrazar las fortalezas personales, convirtiéndolas en activos financieros.