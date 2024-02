El centenario de Oviedo: celebración en varios sitios

Una fiesta del arte es la celebración de los cien años del nacimiento de Ramón Oviedo: en el Museo de Arte Moderno (“Oviedo, 100 años”), en el Centro Cultural de España (“Yo, Ramón Oviedo”) y en el Museo Bellapart (“Oviedo Imaginarios”). La exposición del MAM ya está abierta. La del CCE se inaugura este próximo 23 de febrero y la del Bellapart, el 29 de febrero. Sin lugar a dudas, la mejor oportunidad para disfrutar de las obras de Oviedo.

Recuerdo a Oviedo y el retrato de Bosch

Conocí personalmente a Ramón Oviedo no recuerdo si a fines de la década del 70 o principios del 80, cuando realizó un excelente retrato de Juan Bosch. Por amistad con León Bosch, también pintor, fui con él a buscar a Oviedo a su casa para que le llevara a Bosch la pintura. Cuando el ex presidente vio el cuadro, le pidió al pintor que ese no era el color de su pelo, que su pelo era blanco y así quería verlo. Con su cuadro le llevamos de vuelta a su casa y allí le dio el tono. Un excelente retrato.

Bordar: el arte de decorar las telas

¿Quieres decorar alguna toalla con un bordado que reproduzca una frase? Hasta hace poco siempre pensé que todo bordado que tenía que ver con letras se limitaba a iniciales y nombres. Recién me entero que sobre las toallas de mano también se bordan frases, como citas de la Biblia. Este trabajo artístico lo realiza Inés Jiménez, en su empresa Bella Época. Por si te interesa, su whatsapp es 809-299-6177.

¡A conocer más sobre el centro histórico de Santo Domingo!

¿Te interesa adentrarte en el mundo de la Ciudad Colonial para conocer más de su historia, sus monumentos, sus vivencias? Pues desde ayer lunes, pero a partir de la semana próxima cada martes hasta el 18 de junio, tienes la oportunidad de cumplir tus deseos, si asistes a las charlas que, en el auditorio del Convento de los Dominicos, serán impartidas por renombrados historiadores, a las 7:00 de la noche. Es posible que puedas inscribirte, aunque no asistieras a la primera. La segunda es el 5 de marzo con Kin Sánchez, quien contará sobre leyendas del centro histórico. Las conoce al dedillo. Leer las que ha escrito es todo un gozo.

Objetivo: proyecto de engalanar con flores

Con la recaudación producida por estas charlas, los organizadores pretenden financiar un proyecto para engalanar con flores el Centro Histórico. Por cierto, los organizadores son: Cluster Turístico de Santo Domingo, Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial, y Protectores de Nuestro Patrimonio Histórico. Quizás con Carlos de la Cruz puedes enterarte si es posible todavía inscribirte. Su whatsapp es (809) 890-7000.