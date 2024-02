Mis nietos presumen de mí y me enorgullezco

A los niños hay que incentivarlos, importantizarlos, tomarlos en cuenta como personas, hablarles con seguridad, corregirlos para que luego nos recuerden por lo que aprendieron a nuestro lado.

En febrero de 2023 fui a entregarle una comunicación al Director Editorial del Ministerio de Educación poniéndome a su disposición como curadora de contenido, porque he detectado errores en los libros de Educación Artística referentes a los textos, ilustraciones y fotografías de nuestro folklore. No me llamaron.

Luego me trasladé a donde mi hija y le dije a Christian, mi nieto mayor que me prestara su libro de Educación Artística de Sexto Grado de la Editorial Santillana para revisarlo y, ¡oh, sorpresa!, estoy incluida dentro de los folkloristas dominicanos. Cuando se lo enseño a mi nieto, ya que él no iba por esa página, exclamé: pero yo estoy en tu libro y él no lo creía, estaba henchido de emoción.

Al día siguiente él me pone un mensaje para que le envíe una foto a donde estemos juntos, se la envié, pero nunca le pregunté cuál fue el motivo del envío de la foto, aunque me lo imaginé.

Con Noah, mi otro nieto, sucedió que le dijo a su profesora que su abuela era folklorista en su país y que si querían conocerla “guglearan” Xiomarita Pérez.

Los hijos y nietos, a medida que van creciendo y madurando, adquieren conocimientos de lo que significa la familia, la trayectoria y siempre se sentirán orgullosos de lo que aportamos, pudiendo ser cualquier labor de la que ellos no se avergüencen, porque es un trabajo que dignifica.