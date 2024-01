Empoderando futuras plumas: El Programa PPA y su impacto en 18 generaciones de jóvenes periodistas

El Listín Diario ha sido un faro de cambio en la vida de los estudiantes de periodismo durante más de una década a través de su programa de pasantía, "Periodista Por un Año" o, como comúnmente se le conoce, "PPA". Lo que el decano de la prensa dominicana quizás desconoce es que aquellos que culminan este singular trayecto no solo se convierten en periodistas por un año, sino que llevan consigo el título de periodistas para toda la vida.

Al borde del año 2024, la sede central del periódico ha sido testigo de la llegada de 18 generaciones, aproximadamente 200 jóvenes entusiastas, todos con el mismo propósito: aprovechar la oportunidad que se les brinda para abrir las puertas de un futuro prometedor. Este reportaje, redactado por quien también fue partícipe de este programa, narra la historia de jóvenes que han dejado su huella mientras caminan.

Procedentes de distintas universidades del país, con edades entre 18 y 20 años, llegan al Listín Diario diferentes jóvenes, a quienes en la fotografía oficial del primer día se les nota algo dubitativos e inexpertos, pero ávidos por aprender y experimentar cosas nuevas en el periódico más longevo del país, 365 días que, sin saberlo, transformarían sus perspectiva sobre la carrera que estudiaban, y que, de un momento a otro, les tocó ejercer con toda la entereza y el compromiso que eso implicaba.

Miguel Franjul, Fabio Cabral y Luis Beiro junto a la nueva promoción de Periodistas por un Año.

Así fue el caso de Carolina Pichardo, Yadimir Crespo, Derissé de León, Jesenia de Moya y otras jóvenes periodistas que no solo han logrado destacarse en el país, sino también en el extranjero, aportando reportajes de peso a la historia del periodismo.

Carolina Pichardo, por ejemplo, se convirtió en la primera dominicana en formar parte del prestigioso programa "Emerging Media Leaders" del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Actualmente, cuenta con años de experiencia, es Magíster en Periodismo de Investigación por Birkbeck, University of London, ex becaria Chevening, y desempeña el rol de coordinadora de Investigaciones en el decano de la prensa. Todo este recorrido comenzó con un paso crucial: su participación en el programa PPA.

“Cuando ingrese al programa no tenía ningún tipo de experiencia laboral por lo que el Listín Diario fue mi primera plataforma para escribir y desde entonces, de verdad, experimente un cambio que nunca pensé que iba a tener en mi vida. Me asignaron al área digital que en ese momento (2017), era mucho más retadora, siempre tenía que velar por la inmediatez y comenzar a trabajar casos a los que yo nunca había tenido acceso, pero esto fue mi impulso para aplicar a una maestría británica sin presagiar que sería admitida y que me iba a convertir en la segunda dominicana en estudiar investigación con la beca Chevening”, narró Pichardo quien recibió mención de honor en la primera edición de los premios Periodismo de Juventud.

Representantes de Peravia Industrial entregan presentes al director del Listín Diario, Miguel Franjul, y al grupo de Periodistas por un Año 2017.

Con la misma emoción converge el testimonio de Jesenia de Moya Correa, una joven vegana, integrante del programa de pasantía PPA en Santiago y quien fue seleccionada para un programa de comunicación por la prestigiosa Universidad de Harvard en Estados Unidos.

La joven ex Periodista Por un Año, fue la única dominicana invitada a contribuir al paquete de predicciones periodísticas del laboratorio Nieman de la Universidad de Harvard, siendo una de las pocas latinas que han participado en la iniciativa desde su inicio en el 2017.

Pichardo y De Moya no son las únicas que han logrado cumplir sus sueños. Desrissé de León integró en 2006 la primera convocatoria del programa “Periodista por un Año” del Listín. Hoy se ha transformado en una editora hecha y derecha, fundadora de la principal revista de Puerto Plata que circula ampliamente fuera de las fronteras de “La novia del Atlántico”.

Explicó que el programa PPA fue una experiencia emocionante, apasionada y de entrega total; era muy feliz al ver sus escritos impresos. A estas alturas considera que:

“Comenzar mi vida profesional por el Listín Diario es uno de los privilegios más grandes para cualquier periodista porque es estar en el decano de la prensa nacional. Un periódico de larga data que suma a tu trayectoria”. Desrissé de León Periodista Por un Año en 2006

SON GALARDONADOS

Los trabajos de varios jóvenes ex PPA han colocado de pie a un público que, luego de leer sus escritos, deciden reconocer su pluma. Personas de vasta experiencia que forman parte de un jurado que han apuntado sin temor el nombre de algún Periodista por un Año.

Premios de investigación, ambientales, de datos, de realidad social, del turismo dominicano, de cultura, digitales y enfocados en juventud, reposan bajo el currículo de varios PPA. Estos galardones han motivado a esos periodistas a continuar su labor con orgullo y empujan a las generaciones más recientes a trazar un camino visionario.

El Listín se ha dado la tarea de empoderar futuras plumas, pero, sobre todo de formar periodistas con valores, quienes, según los testimonios recogidos, logran reconocer que el trabajo en equipo es esencial para dar vida a una noticia que esto empieza a gestarse desde más atrás, y por varios actores que inciden para que llegue a concretarse, aunque casi siempre el mérito se lo lleva quien lo firma.

Por ejemplo, Soranyi Campaña, ex PPA, escribió desde España , en 2022, un artículo donde dice: “En el programa de pasantía del Listín descubrí que la destreza al volante del chofer es fundamental para llegar a tiempo a cubrir un hecho. Que sin la sagacidad y arrojo de los fotógrafos sería imposible captar imágenes que, por lo general, generan más impacto que las palabras; o que la creatividad del diseñador gráfico es determinante para atrapar la atención de los lectores. La meticulosidad en los detalles y suspicacia del editor son fundamentales para revisar los contenidos y, a veces, darle otro giro a lo ya escrito. Por último, se ha de pasar por las manos de los correctores que fungen como inspectores de calidad, y que tienen toda la facultad de devolver una redacción, sin importar quien fuese el autor. Tras todo ello, llega la firma y aprobación del director. Este peregrinar nos hizo conscientes de que un periódico es como una cadena de montaje de las noticias, cuyo producto final llega al día siguiente a los lectores gracias a los repartidores y vendedores. Todos cumplíamos un papel importante, pero no extraordinario. Saberlo nos ayudó a no darle cabida al banal egocentrismo”.

Muchos de estos jóvenes, cumplen hoy sus sueños. Algunos dirigiendo departamentos de prensas de instituciones públicas y privadas, otros incluso en dirección de medios, pero todos haciendo un periodismo ético y acorde con la evolución del mundo digital.

Además, en un mundo donde todos se autodenominan comunicadores e influencer de la información, este programa que inició bajo la dirección de el veterano periodista Luis Beiro, es dirigido por una ex PPA, quien guía con el más alto nivel de profesionalidad los jóvenes que cada año integran las nuevas promociones, contribuyendo a un periodismos a la altura.

Miguel Franjul junto a los integrantes del programa Periodista por un Año 2019. MARTÍN RODRÍGUEZ/LD.

Yariel Ferreras, Nasha Cruz, Jasmel Corporán, Yanibel Luna, Lourdes Aponte y Jhangeily Durán,, generación Peridista Por un año 2021