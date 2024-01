Tres macrotendencias que marcarán la industria del marketing en 2024

Aspectos relacionados con el uso de la inteligencia artificial, el cambio en el comportamiento de los consumidores y la gestión eficiente de los datos marcarán las tendencias del marketing en el 2024, según un informe publicado este miércoles.

El documento Forecast Marketing 2024: Conectar en la era del cambio constante, elaborado por el equipo global de Marketing de LLYC, ofrece una visión integral de las tres macrotendencias que darán forma al mundo del marketing este año y sirve como guía para los expertos de la industria en la toma de decisiones estratégicas.

Estos son, según los expertos de la firma, los puntos más relevantes de cada macrotendencia:

Inteligencia artificial en todos lados

● Multi personalización para multistakeholders. Esta estrategia se basa en la utilización de IA para segmentar, evaluar e interpretar interacciones y percepciones de diferentes grupos de interés. Esta metodología combina el análisis de múltiples fuentes, creando una estrategia de marketing profundamente contextualizada y adaptada.

● IA por las riendas. La necesidad de un cambio paradigmático hacia la responsabilidad y la ética en la IA nunca ha sido tan evidente. Con el aumento de la preocupación social y regulatoria sobre los riesgos asociados con la IA, es imperativo que las empresas comiencen a adoptar un enfoque más cauteloso y regulado.

● Más allá de los chatbots. El servicio al cliente y las ventas están entrando en una nueva era gracias a los asistentes virtuales impulsados por IA generativa. Estas herramientas ofrecen conversaciones naturales y en tiempo real, personalización profunda y un enfoque proactivo en el ciclo de vida del cliente.

● De la web3 al marketing 5.0 y más allá. Si bien tradicionalmente las compañías han hablado de un enfoque consumer centric, pocas lo han ejercido como tal. Y nunca como ahora la tecnología ha permitido realmente esta orientación.

● IA conversacional tan humana como el palpitar de un corazón. Desde la creación automática de contenidos, la lectura de artículos de blogs y medios de comunicación, la creación de informativos y canales de noticias, hasta la invasión de podcasts generados por la IA, este 2024 estaremos inmersos en un viaje en el que las máquinas imitarán cada vez con mayor calidad la autenticidad humana.

Los consumidores están a cargo

● ¿Nos importa la sostenibilidad? Para muchas personas está empezando a resultar cansino escuchar una y otra vez la misma historia: que no vamos por buen camino para cumplir los plazos, y que probablemente no lo hagamos. Aquí es donde puede aparecer la fatiga del apocalipsis, definida como “el agotamiento de tener que tomar infinitas decisiones morales cuando no parecen suponer una diferencia”.

● Diversidad, equidad e inclusión de adentro hacia afuera. A medida que se multiplican los espacios digitales, es esencial que las marcas defienden la diversidad, la equidad y la inclusión tanto interna como externamente, garantizando que el mundo virtual represente todo el espectro del mundo físico.

● El valor para la generación Z. Los valores sociales y ambientales son importantes para la generación Z, pero también lo es la seguridad económica, y esto se debe a que es una generación nacida en una época de crisis permanente.

● Empatía por default. En un entorno volátil e incierto, el miedo y la ansiedad se han erigido como los grandes drivers emocionales, y las marcas deben cuestionarse sobre el papel que juegan ante estos sentimientos.

● Como podcast para mis oídos. Este 2024 el audio seguirá consolidándose como una fantástica herramienta y ganará terreno en la preferencia del consumidor gracias a su conveniencia y versatilidad.

"First party": el cliente es el anfitrión

● Walled Gardens, ¿trabajar solo o avanzar en pareja? Ante la creciente presión legal y regulatoria, las grandes empresas deberían considerar la posibilidad de colaborar en lugar de competir.

● Importancia del first party dato y el cliente único. En la era actual del marketing digital, la gestión eficiente de datos se ha convertido en un componente fundamental para ofrecer soluciones personalizadas y efectivas a nuestros clientes. La automatización de procesos desempeña un papel clave, y abarca decisiones sobre los canales más relevantes y trabajos de optimización creativa. En este contexto, la inteligencia artificial emerge como una herramienta poderosa que no solo facilita la toma de decisiones, sino que también impulsa la predicción de tendencias y comportamientos del cliente.

● ¿Un delicioso mundo sin cookies? El mayor navegador, Chrome, dejará de usar cookies de terceros para poder localizar usuarios o identificar acciones de éxito dentro de entornos digitales. Se divisan entornos en los cuales la contabilización de conversiones caiga y con ello, la visibilidad de los resultados que podamos tener en las distintas plataformas publicitarias.

● SEO: ser relevante o no ser. Para construir comunidades de consumidores fieles es importante tener una web, un blog o un canal de Youtube relevante. Y para ello, conviene tener en cuenta los cambios más recientes que están ocurriendo en los procesos de búsqueda, sobre todo en Google.