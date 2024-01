Dior viaja a Oriente para la primera jornada de alta costura en París

Christian Dior invitó a sus fans y clientes este lunes a un viaje a Oriente en París, con un desfile de alta costura de muaré, negros aterciopelados y una espectacular escenografía basada en los antiguos trajes de sultanes turcos.

París acogerá hasta el jueves las presentaciones de una veintena de firmas en la Semana de la Alta Costura.

Con la presencia nutrida de estrellas de cine como Natalie Portman o del pop como Rihanna, Dior presentó un desfile de aparente sencillez, pero lujoso en su materia prima.

El muaré tiene la virtud de ofrecer distintos efectos visuales a medida que la tela se mueve.

Fue con ese tejido que Christian Dior presentó una de sus más famosas creaciones, el vestido "La Cigale" ("La Cigarra") en 1952.

La directora artística de la línea femenina de Dior, Maria Grazia Chiuri, retomó esa inspiración para declinar la prenda en tonos beiges, sin el encorsetamiento de los años 1950.

Al ritmo de la música de Bjork y Rosalía ("Oral"), las modelos abandonaron pronto esa referencia para desfilar con más libertades.

Lucieron creaciones con escote tipo Bardot, anudado en un hombro con un sencillo lazo, para una blusa semitransparente. O vestidos largos y plisados, al estilo griego, de color negro azabache.

También hubo faldas plateadas, semitransparentes, con un body negro, y un espectacular vestido largo dorado, de una sola pieza.

Entre los invitados figuraban parte del elenco de la próxima serie "The New Look" de Apple TV, con Benjamin Meldensohn (que interpreta a Christian Dior) y Glenn Close