Tendencias de la pasarela masculina de París para el otoño-invierno

Las colecciones de moda masculina para el otoño-invierno 2024/25 dentro de la Semana de la Moda de París, que concluye este domingo, han apostado por un amplio abanico de tendencias.

Un hombre joven y moderno, desacomplejado, sin corsé alguno, que hace suyas prendas que en algunos casos nacieron para vestir a la mujer o han tenido a ella como su principal usuaria. Eso sí, los básicos continúan con fuerza.

He aquí un quinteto de las tendencias que se harán presentes cuando el frío se vuelva a imponer dentro de algunos meses:

- Al calor del abrigo

Es la prenda que cada invierno forma parte del guardarropa, tanto de hombres como de mujeres. Esta semana, se han desvelado de diferentes largos, desde el clásico, al tres cuartos, o los que rozan el suelo; y en materiales diversos, o combinándolos, caso de Feng Chen Wang.

Si bien los de cuero proporcionan un aire más moderno y agresivo a su portador, nada más cálido que la cachemira o la lana. Todos tienen cabida, incluso los de motivos estampados de colorido 'collage'.

- Trajes: de los rectos, a los cruzados

Si bien la corbata no los acompaña siempre, estamos ante un básico del guardarropa hombre que se ha visto, y mucho, sobre las pasarelas.

Interesantes los de Louis Gabriel Nouchi, de la firma LGN, que impregna de sobrio negro varios de los suyos, que nacen para perdurar en nuestro fondo de armario.

Además, aquellos que sólo apuesten por la americana, están de enhorabuena. Intrigantes son las que ha creado Philippe Paubert, de Ungaro, con coloridos estampados en el forro.

- Larga vida al denim

El tejido vaquero es uno de los que continúan presentes desde tiempos remotos. Desde conjuntos de chaqueta y pantalón, como presentara en esta ocasión Kim Jones para Dior, a los clásicos que nos recuerdan los de Levi’s.

Jonathan Anderson no se olvidó de ellos, en su desfile para Loewe. Los estampados de motivos y colores se verán también de la mano de Acne Studios, que impregna de trampantojo pantalones, bolsos…

- Pantalones anchos y cortos

Si bien los modelos más entallados pueden aparecer combinados con gruesos o finos jerséis de punto, no cabe duda de que el rey, en cuanto a formas, es el ancho.

Los creadores se inspiran una y otra vez de la calle, del 'streetwear' y en más de un caso del mundo del 'skate'. Los pantalones cortos, también presentes en ese universo, son otros de los protagonistas, a pesar de tratarse de colecciones para las temporadas más frías. Issey Miyake, maestro del plisado, apuesta por los largos y por vivos colores, en su colección L’Homme Plissé.

- 'Sneakers' toda la semana

Llegaron y se impusieron. Hoy, no hay generación que se les resista, por sus diseños y comodidad. Los tenores de la moda hombre han vuelto a sacar a la pasarela el calzado deportivo, para acompañar todo tipo de propuestas: desde un 'look' desenfadado, a uno más bien clásico, como por ejemplo un traje. Porque ya no llama la atención ir a un evento importante sobre unas 'sneakers'. Es más, resulta de lo más 'cool'.