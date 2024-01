¿Yo incluida en un video del compadrazgo?

La gente está muy desesperada en ganar “viú”, pero a la mala, como decimos en nuestro país.

Varias personas me han contactado porque aparezco en un vídeo cuyo contenido es del compadrazgo, que es la relación espiritual entre dos personas amigas y lo hacen parientes y como dice el folklorólogo argentino Félix Coluccio “es uno de los vínculos más sagrados que puede unir al hombre.

El video es “Orígenes del ritual de los compadres en República Dominicana: tradición y vínculos culturales” y el nombre del canal es “Esfera Insólita”. Mientras escuchaba al narrador observaba las imágenes que no tienen relación con la narración.

Habla de que existían intercambios de regalos y menciona que se hacían celebraciones “con trajes coloridos y máscaras y que dicha celebración incluía merengue y bachata. El “ritual” incluía un desfile de carrozas adornadas con colores vibrantes.

En el minuto 3:42 me iba a dar una sirimba cuando vi incluido mi video viral bailando dembow y me pregunté ¿qué yo hago ahí? Le escribí a los investigadores Ismael Hernández Guerrero y a Luis Manuel Brito Ureña para que me dieran luz en este caso y me informaron que no tienen el conocimiento de que se haya escrito respecto al compadrazgo, y mucho menos manejarse a nivel de un ritual en el país.

Me encontré en la web, y luego Ismael me lo reenvió, el escrito “El parentesco ritual en un batey dominicano”, publicado en la Revista de Estudios Dominicanos “eme eme” número 26 (septiembre-octubre), de la colección de la UCMM, un estudio que hizo Rolando Alum en donde define el concepto del compadrazgo y los aspectos históricos más notables que, para Ismael que lo leyó, resulta interesantísimo dicho trabajo sociológico que hace Alum, pero nada tiene que ver con los famosos rituales que se describen en el video.

He “peinado” algunos libros costumbristas y no he encontrado muchos datos respecto al vocablo. Uno de ellos es el “Ayer o el Santo Domingo de hace 50 años”, de Luis Emilio Alfau, pero nada de los orígenes de la tradición y mucho menos de las parafernalias rituales que mencionan en el video sin citar fuentes fidedignas.

Mientras tanto, me gustaría que el responsable de este “famoso” video excluya mi imagen del mismo.