En un mundo en constante cambio, es importante mantenerse actualizado y adaptarse a las nuevas realidades. En cuanto a las finanzas personales, es fundamental ser creativo, estar en acción, organizarse y realizar un seguimiento constante. Aunque muchas personas buscan fórmulas mágicas o métodos alternativos, la clave del éxito financiero sigue siendo “a Dios rogando y con el mazo dando”.

Los tiempos de incertidumbre y cambios generan fricciones que nos obligan a renovar nuestras fuerzas y a eficientizar nuestras formas de manejar los recursos. Aunque un golpe de suerte podría suceder, regularmente el éxito financiero requiere de creatividad, esfuerzo, dedicación y de una actitud positiva y proactiva. No hay una fórmula mágica, pero si seguimos los principios fundamentales de acción, organización y seguimiento, podemos alcanzar nuestras metas y acercarnos a una vida financiera saludable.

Rafael Ramírez, economista autor del libro Finanzas para no financieros, llama a este momento la cuesta de enero, ya que muchas personas gastaron desenfrenadamente lo que no tenían en las festividades de fin de año.

Algunos consejos resultan de gran ayuda para ayudarnos a manejar el año: es esencial tener un presupuesto claro y realista. Esto significa identificar los ingresos y gastos mensuales, incluyendo gastos fijos como alquiler o hipoteca, servicios públicos, alimentos y transporte, también es importante agregar gastos variables como entretenimiento y compras no esenciales. Una vez que se han identificado todos los gastos, es importante asignar una cantidad específica para cada uno y asegurarse de que el total de los gastos no supere los ingresos.

He escuchado decir al distinguido empresario Pepín Corripio que la suerte pasa todos los días a las 5:00 de la mañana por cada casa y nos encuentra dormidos. El empresario ha puntualizado: “No hay fórmulas seguras de éxito”, y afirma que hay muchas personas que merecen el éxito y no lo tienen, mientras que otros lo tienen y no lo merecen”. ¿Designios del destino? Para Corripio, trabajar tres horas más después de estar cansado sacaría a la persona del montón. La mayoría de la gente se rinde cuando está en esta situación.

Existen técnicas útiles como establecer metas financieras a corto y largo plazo. Esto puede incluir la creación de un fondo de emergencia, el pago de deudas o la planificación para la jubilación. Al establecer objetivos financieros específicos, se puede trabajar hacia ellos de manera más efectiva y medir el progreso a lo largo del tiempo.

Algunos métodos financieros alternativos y espirituales nos ayudan a mantener el enfoque y la fe cuando pensamos que las circunstancias no nos favorecen y creemos hundirnos. El feng shui, por ejemplo, es una práctica ancestral que armoniza el ambiente para atraer energía positiva y promover la prosperidad en todos los aspectos de la vida, incluidas las finanzas. Uno de los consejos para la organización financiera es despejar el desorden y mantener las tuberías de la casa en buen estado. La zona sureste de la casa u oficina es la zona de riqueza, y ahí se colocan símbolos como espigas de trigo, colores, piedras semipreciosas, sonajeros y pirámides.