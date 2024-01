¡Busquemos dónde construir ‘parkings’ públicos!

Dejé de manejar hace ya muchos años. Ahora me traslado en taxi por hora, por lo cual soy de las que busco dónde puede estacionar el conductor mientras hago algunas diligencias. Confío en que el Foro de Movilidad Urbana impulsado por el Listín pueda ayudar a “descubrir” espacios tan necesarios en el Polígono Central y en otras zonas capitaleñas. Ayudarían a despejar las calles donde hasta en las aceras hay veces que se estacionan carros.

¿Comprar casas unifamiliares en venta?

La semana pasada, en una de esas calles secundarias no sé si del Ensanche Paraíso u otro cercano, vi un letrero de “Se Vende”, delante de una casa unifamiliar. Al conductor del taxi se la mostré y le dije: “el Gobierno debería comprarla y construir ahí un parking público”. ¿Alguien ha hecho un inventario de esos espacios? De ser así, ojalá lo presente en el Foro de Movilidad Urbana. Y ojalá las autoridades correspondientes lo incluyan en su presupuesto. Ayudaría a mantener las calles con menos vehículos.

El celular lentifica la marcha de los autos

Lo he visto muchísimas veces: el semáforo ya está en verde, pero el auto delante nuestro no arranca. El taxista me dice: “Eso es que debe estar usando su celular…” ¿Podría iniciarse una campaña desde la escuela enfatizando no usar el teléfono móvil cuando uno ocupa el puesto del conductor? No sólo si está manejando, sino también cuando está parado, pero con el motor encendido a la espera del cambio de luz, o de que dé paso quien esté dirigiendo el tráfico en la esquina. Es que, pendiente del celular, lentifica el tráfico, y además de un accidente puede provocar un tapón.

Cambiar la dirección en horas pico

No sé si puede estar o no vigente, pero cuando recién llegados a Washington D.C. donde vivimos tres años, décadas atrás, una tarde nos pegamos tamaño susto cuando, al doblar hacia una avenida vimos que todo el tráfico venía hacia nosotros. El que entonces era mi esposo no sabía que a la hora pico de la tarde (entre x hora y x hora) cambiaba la dirección de la avenida. Y no nos fijamos en el letrero de aviso. ¿Da o no resultado para mejorar el tráfico? ¿Es o no factible en Santo Domingo? Con nuestra idiosincrasia no me parece, pero ahí dejo el comentario. El Foro Movilidad Urbana me ha puesto a recordar…

Hay muchas esperanzas puestas en el Foro

Esperemos que las recomendaciones factibles que puedan surgir en el Foro Movilidad Urbana, a celebrarse el martes 16 de enero en el Centro de Convenciones de la Cancillería, no caigan en el saco del olvido o de la burocracia. Ah… a través de las redes del Listín Diario podrás darle seguimiento, pues habrá transmisión simultánea. ¡Bien por el Listín!