¿Puedes donar un juguete?

Para los niños de Capotillo, la ong de las hermanas salesianas, ASOCIGUA, necesita tu respaldo para llevar juguetes a los niños que viven en ese sector. Tienes tiempo, pues la actividad será el 10 de enero próximo. ¿Información adicional? Con Sor Lissette, al 809-682-2975. O puedes llevar los juguetes directamente a la Casa Inspectorial de las hermanas en la calle San Juan Bosco, frete a la Parroquia Don Bosco.

¿Cuántos libros leíste, por gusto, este año?

De mi parte, no llevo la cuenta. Todo depende del número de páginas y tamaño de la letra. Sin embargo, trato de leer al menos cuatro libros al mes. Confieso que la lectura de novelas, tanto thrillers como históricas, (también hay thrillers históricos), me aleja durante un rato de los disgustos cotidianos, de las ‘dolamas’ de la edad, al tiempo que me da a conocer lugares y me transporta a ellos sin tener que salir de casa. Es que me metamorfoseo en el personaje principal de la novela, pero con la seguridad de que lo bueno o lo malo que le ocurre no tiene que ver conmigo.

El libro que estoy leyendo

Un fascinante thriller histórico es el libro que estoy terminando de leer: “El sepulturero y la tierra negra”, de Oliver Pützsch, cuyo argumento se sucede en Viena, en 1894. Los amantes de la egiptología encontrarán en este libro detalles sobre los rituales funerarios, no solo de los egipcios sino de otras culturas. La novela parte del argumento principal: el descubrimiento, en el Museo de Historia del Arte de dicha ciudad, del cuerpo momificado de uno de los mayores egiptólogos del mundo, de quien se creía estaba vivo trabajando en Egipto. ¿Es una maldición que pesa sobre él y otros tres egiptólogos que han ido falleciendo luego de su última expedición conjunta a la Tierra Negra? Las investigaciones las lleva a cabo el inspector Leopold von Herzfeldt a quien le acompaña la mujer que ama, la fotógrafa Julia Wolf. Todo parece irreal.

Para finalizar el año: “Las hijas de la criada”

Es el premio Planeta 2023: “Las hijas de la criada”. Su autora: Sonnsoles Ónega. Recién llegado a Librería Cuesta, me lo prestó Montserrat Prats. La autora, que es periodista, tiene en su haber otras novelas. Sobre esta última, la reseña en la contraportada indica que ‘es una historia mágica y realista al mismo tiempo, en una Galicia extraordinaria, sobre hombres y mujeres que se rebelan contra su propio destino en busca de la verdad”. Con “Las hijas de la criada” finalizaré mis lecturas de este año. Espero que en el desenvolvimiento de la trama pueda deleitarme con el paisaje y el ambiente de Galicia, tierra de mi abuela materna y sus antepasados.