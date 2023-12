¿Puedes aportar un juguete para hacer feliz a un niño?

En cada temporada navideña, la Fundación Progressio se preocupa por recaudar juguetes. Su objetivo: distribuir entre los niños de las comunidades cercanas a la Reserva Científica Ébano Verde. Para tan loable labor necesitan tu respaldo. Con el motto ‘Ayudanos a llevar alegría’ solo te piden llevar un juguete, bien sea a las oficinas de esta fundación de mejoramiento humano, en la Erik Leonard Ekmann número 14, Altos de Arroyo Hondo, o a las tiendas Karla Reid. ¿Alguna pregunta? Escribe a fund.progressio@yahoo.com o llama al 809-565-1422.

La semana de mayor movimiento de pasajeros en EU

Los meses pasaron y yo, acostumbrada a hacer un viaje de vacaciones una vez al año, me encontré que estábamos en noviembre sin proyecto alguno. Al pensar que se nos iba el 2023 sin salir del país, mi hijo Alexis me organizó, en un abrir y cerrar de ojos, un viaje de una semana a San Juan, Puerto Rico. Desconocíamos, empero, según luego nos informó mi hija Carmen, donde me quedé varios días, que esa semana, en la cual cae la celebración de ‘Thanksgiving’, Día de Acción de Gracias, es la de más movimiento de pasajeros en Estados Unidos. El avión iba lleno. Por suerte pudimos encontrar asientos vacíos en la fila 2 y pagamos su coste adicional. Para regresar teníamos la fila 15. No había disponibles en filas delanteras, pero a diario Alexis chequeaba el vuelo y ¡eureka!, el día previo al regreso ‘desocuparon tres’ en la fila 5. Sin parpadear hizo el pago pertinente y ¡voilá!, los conseguimos. De ahora en adelante si he de viajar en noviembre, me cercioraré de que no coincida con la semana de Acción de Gracias.

En farmacia de P.R.: vacunas gratis contra la gripe

En una farmacia Walgreens de San Juan, Puerto Rico, a mi hijo Alexis le llamó tanto la atención un letrero que hasta le tomó una foto. Dice así: “Gratis vacunas contra la gripe. Disponibles para personas de 3 años o más. No necesitas cita. Porque la gripe puede tomarte desprevenido”. ¿Veremos algún día un letrero similar en farmacias de Santo Domingo?

La noche de San Andrés y la independencia efímera

El pasado día 30 de noviembre se celebró el día de San Andrés. Este año coincidió además con el bicentenario de la Independencia Efímera. Traigo el recuerdo que comentó Kin Sánchez de aquella noche en la cual, según cuentan las historias, los dominicanos engañaron a los españoles celebrando la fiesta repartiendo cajones de cascarones de huevos rellenos de agua perfumada. Bajo estos, iban las armas y municiones. Y con ellas se capturó la fortaleza Ozama. Parece leyenda, pero fue un hecho real.