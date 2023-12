Lecciones de marketing para marketeros de hoy

En la vida, la única constante es el cambio. En el marketing, que se parece muchísimo a la vida, pasa lo mismo. Bajo esa premisa, los estudiantes de Mercadeo de la Universidad Iberoamericana (Unibe), organizaron la entrega 2023 de su congreso anual Mercadexpo.

Con el tema central ‘MarkeThink’, este congreso académico de corte internacional presentó un enfoque revolucionario del marketing y los fundamentos que permiten a los ‘MarkeThinkers’ enfrentar los distintos escenarios y el cambio de manera efectiva, aprendiendo del pasado, desarrollando el presente y tomando el control de su futuro.

En esta edición pasaron por la actividad académica algunas de las mentes más innovadoras y disruptivas del marketing actual, y nos dejaron valiosas lecciones que todo marketero debe conocer. Toma nota:

• No me digas que eres gracioso, hazme reír. En marketing es necesitario respaldar lo que dices con lo que haces y todas las acciones de tu estrategia demuestren eso que dices ser u ofrecer. Andi Jarvis

• No vendas productos, crea experiencias memorables. El mercadeo ha evolucionado y ya no se trata de enfocarse únicamente en vender productos o servicios, sino en crear experiencias emocionales y memorables para los clientes: momentos concientes que excedan sus expectativas. Felipe Afanador Cortés

• Tecnología no es la estrategia, es una herramienta. Todas las empresas tienen acceso a la misma tecnología, pero no a las mismas estrategias, personas o ideas. Ahí está la diferencia: el poder está en la gente. Felipe Afanador Cortés

• La inteligencia artificial está aquí para quedarse. Familiarícense lo más que puedan con este tipo de tecnología, pues estamos ante una revolución y el cambio será muy rápido. Jorge Cimentada

• Hay que darles a los clientes no solo lo que piden, sino lo que de verdad quieren. Para saber qué es eso está el neuromarketing, el cual ayuda a hacer tangible lo que el cliente quiere de manera inconciente. Johana Ríos

• La inclusión es un buen negocio. La inaccesibilidad no es solamente un problema social sino también un problema de negocios. Si soy un banco y hay 300 millones de personas a quienes no les puedo abrir una cuenta bancaria porque no pueden acceder, estoy perdiendo. En el mundo hay 1,100 millones de personas con discapacidad, vamos por ese target, pero vamos todos, porque se necesita de todos para hacer un mundo verdaderamente inclusivo. Mateo Salvato

• El marketing es como un trastorno mental. Los marketeros juegan a cambiar lo que el otro siente y piensa, sus comportamientos y estados de ánimo de manera ocasional o duradera. Hensey Vega

• No puedes competir con la inteligencia artificial, así que hazla tu aliada. Los algoritmos nos han demostrado que el mundo del consumidor está hecho de las cosas que ama y la inteligencia artificial ha venido a darle información a los marketeros de cuáles son esas cosas que sus consumidores potenciales aman, haciendo más fácil conocerlos y conectar con ellos. Así, que en vez de tratar de competir, utilízala estratégicamente, haz que te complemente. Julia Volcán

La semana pasada, durante tres días, Mercadexpo ofreció a estudiantes, profesionales y curiosos del marketing una programación repleta de conferencias, talleres, encuentros empresariales y certificaciones, por parte de reconocidos expositores internacionales y nacionales.

También participaron universidades y empresas locales e internacionales, las cuales exhibieron productos y servicios en Unibe, y compartieron con los asistentes al congreso sus prácticas de mercadeo vanguardistas y casos de éxito.

Esta actividad curricular contribuye significativamente al desarrollo de competencias esenciales para los estudiantes de la carrera de Mercadeo, como la planificación estratégica, gestión comercial, inteligencia y dirección de mercados.