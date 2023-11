Día de Acción de Gracias: Ideas para tener una cena saludable

El pavo se está asando en el horno. Las tartas se están enfriando en la encimera. Y es posible que se esté diciendo a sí mismo: "El Día de Acción de Gracias no es momento para ser demasiado rígido con respecto a lo que como".

Los expertos en salud dicen que puede que tengas razón.

"No quiero que la gente piense demasiado en su relación con la comida durante el Día de Acción de Gracias, cuando la festividad debería ser sobre amigos, familias, ser agradecidos y contar nuestras bendiciones", dijo la Dra. Colleen Spees, profesora asociada de dietética médica en la Universidad Estatal de Ohio. de Medicina de Colón.

Las vacaciones tienden a sacar a relucir actitudes de todo o nada sobre la alimentación, dijo Krystal Dunham, dietista nutricionista registrada en Tulsa, Oklahoma. La gente dice "¡YOLO! ¡Son las vacaciones! ¡Voy a dejar pasar todas las reglas!" o "Son vacaciones y no tocaré nada a menos que sea apio".

"Y creo que hay una manera de existir en el medio", dijo Dunham.

Ese término medio permite el disfrute, la tranquilidad y la salud, dijeron ella y Spees. Y si bien algunas personas, incluidas aquellas con afecciones médicas relacionadas con la dieta, como la diabetes, pueden necesitar una planificación más cuidadosa, todos pueden tomar decisiones simples y saludables de último momento que mejoren el día.

Entre sus sugerencias:

No te saltes el desayuno

Comer para evitar comer en exceso puede parecer contradictorio, pero pasar hambre por la mañana puede provocar problemas más adelante.

"Mucha gente adquiere el hábito durante las vacaciones de reservar espacio para una gran comida", dijo Dunham. "Pero muchas veces, cuando hacemos eso, llegamos a una comida con demasiada hambre. Entonces, terminamos comiendo más allá del punto de comodidad y nos sentimos miserables por el resto de la noche. "

Un desayuno sencillo (un plato de cereal o avena con algo de fruta, o granola y yogur bajo en grasa o sin grasa y rico en proteínas) "nos ayuda a tomar decisiones más intencionales a lo largo del día", dijo.

Piensa con anticipación cómo comerás...

La mayoría de nosotros sabemos qué esperar de las comidas tradicionales de nuestra familia, dijo Spees. Así que tenga un plan para los obstáculos. Visualice llenar su plato con cereales integrales y frutas y verduras coloridas, sugirió, según lo recomendado por la Asociación Estadounidense del Corazón y en las Guías Alimentarias federales para los estadounidenses .

Los conceptos básicos de una alimentación saludable son los mismos independientemente del día, afirmó Dunham. Las frutas, verduras y cereales integrales están llenos de fibra , que ayuda a regular el azúcar en sangre y tiene otras cualidades saludables para el corazón. "Y la fibra normalmente nos ayuda a sentirnos llenos por más tiempo", añadió.

… y beber

El alcohol puede ser uno de los mayores desafíos navideños para los adultos, dijo Spees. Una vez que la gente empieza a beber, "sus inhibiciones desaparecen, a menudo junto con las conductas de salud".

Si beber suele ser parte de la celebración navideña, modere el ritmo diluyendo bebidas espirituosas o preparando vino spritzers, sugirió Spees. En lugar de beber cócteles consecutivos, alterna bebiendo agua con un poco de lima en el medio. También puedes probar un cóctel sin alcohol, dijo, o simplemente llenar tu vaso con agua con gas sin azúcar o té helado. (Las pautas dietéticas federales dicen que las personas que no beben no deberían empezar a beber y que beber menos es mejor para la salud que beber más).

No te engañes

A la hora de trinchar el pavo, muchos prefieren la carne blanca porque tiene menos grasa.

"La gente piensa: 'Oh, estoy eligiendo una opción saludable', y luego le echan salsa encima", añadiendo grasas saturadas y sodio, dijo Spees.

Por lo tanto, mantén tu atención en todo el plato, enfatizó Spees, y mantén las porciones razonables. Puede dejar espacio para probar los alimentos tradicionales del Día de Acción de Gracias que son salados y grasos, especialmente si eso está fuera de su rutina habitual.

"Está bien comer algunos bocados", dijo Spees. "No necesitas una ración enorme".

¿Espacio para el postre?

Lo mismo se aplica al postre, dijo Spees. Si vas a comer pastel, hazlo en trozos pequeños y no uses crema batida. O opte por fruta fresca.

Dunham dijo que es posible disfrutar de los postres sin exagerar. Pero las comidas navideñas resaltan otro aspecto de la alimentación saludable, afirmó, que va más allá de la alimentación física.

"Los alimentos y las tradiciones culturales son realmente importantes", afirmó. "Y creo que a veces los alimentos culturales nutren nuestros cuerpos y almas tanto como los alimentos físicamente".

Entonces, cuando llegue el pastel de batata, ella comerá una porción. "Para mí es una cuestión de Acción de Gracias", dijo.

Es un día al año, dijo Dunham. "No va a mejorar ni deshacer ninguno de los avances que he logrado en mi salud hasta ahora".

Haga que el movimiento sea parte del plan

La actividad física, aunque sea un poco, es una buena idea cualquier día. Puede reducir el colesterol y la presión arterial, ayudar a mantener un peso saludable y reducir el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

Un poco de ejercicio en grupo puede cambiar el enfoque del día de una manera divertida y saludable, afirmó Spees. "Realmente prioriza de qué se trata el Día de Acción de Gracias, frente a la comida".

Así que da una vuelta a la manzana con la abuela o ve a jugar con los niños al patio trasero, sugirió Spees.

O intenta bailar, dijo Dunham. "Nuestra familia tuvo una línea 'Soul Train' el año pasado".

Recuerda para qué estás ahí

Las pequeñas decisiones sí importan para la salud con el tiempo, afirmó Dunham. Y comprender los carbohidratos, las proteínas y las grasas es importante para las comidas diarias.

Pero las comidas navideñas son más, dijo. "Creo que la alegría es un gran componente de un plato, especialmente cuando se trata del Día de Acción de Gracias", dijo Dunham. Y las comidas que ofrecen un toque de alegría "serán comidas que llenarán y saciarán de todos modos".

Spees también pensará más allá de la cocina.

"Disfruta el día", dijo. "Concéntrate en tus relaciones con las personas. La vida es corta. Disfruta el día".

Los derechos de autor pertenecen o son propiedad de la American Heart Association, Inc., y todos los derechos están reservados. Se otorga permiso , sin costo alguno y sin necesidad de solicitudes adicionales, a individuos, medios de comunicación y esfuerzos de educación y concientización no comerciales para vincular, citar, extraer o reimprimir estas historias en cualquier medio, siempre y cuando no se altere el texto. y se hace la atribución adecuada a American Heart Association News.

Otros usos, incluidos productos o servicios educativos vendidos con fines de lucro, deben cumplir con las Pautas de permiso de derechos de autor de la American Heart Association. Ver términos de uso completos . Estas historias no pueden utilizarse para promocionar o respaldar un producto o servicio comercial.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD SOBRE ATENCIÓN MÉDICA: Este sitio y sus servicios no constituyen la práctica de asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico. Hable siempre con su proveedor de atención médica para obtener diagnóstico y tratamiento, incluidas sus necesidades médicas específicas. Si tiene o sospecha que tiene un problema o afección médica, comuníquese con un profesional de atención médica calificado de inmediato. Si se encuentra en los Estados Unidos y experimenta una emergencia médica, llame al 911 o solicite ayuda médica de emergencia de inmediato.