“La Fórmula K de Oratoria”, un nuevo método para dominar el arte de hablar con elocuencia

Mediante un programa intensivo, se desarrolló en Santo Domingo el taller que dio estreno a “La Fórmula K de Oratoria”, sistema creado por la comunicadora Karina Sánchez Campos, quien tiene más de 20 años de experiencia en medios de comunicación y es conferencista y crucigramista.

Sánchez Campos manifestó que su método, además de sustentarse en técnicas habituales, presenta nuevas herramientas, que complementan la teoría y los ejercicios en un concepto innovador, garantía de una oratoria efectiva, conociendo y dominando los factores claves a los fines de conectar personal y profesionalmente, en un enfoque distinto para vencer las barreras de comunicar con impacto.

“Nuestro objetivo es conectar para comunicar, expresar el poder de las palabras con impacto. El bien decir y el buen hacer se conjugan para formar un auténtico orador con liderazgo, logrando influenciar, alcanzar objetivos y nuevas oportunidades”, manifestó la autora.

Los participantes expresaron que esta fórmula ha comenzado a cambiar ciertos temores que han sido limitantes para expresar buenas ideas: “He hecho mil cursos, pero ahora tomo al toro por los cuernos”; “De los tantos diplomados y cursos que tengo, el tuyo es un hito histórico”; “Gracias a usted puedo hablar con más firmeza y autoridad desde el curso, lo he puesto en práctica y he mejorado bastante”; “Muy agradecida por todo lo aprendido. Con este taller hay un antes y un después en mi vida”; “Excelente, me encantó el taller. He aprendido cómo manejar mis miedos, claro, debo practicar”.