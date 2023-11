Vivencias y opiniones de una periodista de salud

Doris Pantaleón, desde que entró al Listín Diario, allá por el año 1996, siempre ha resaltado en los temas de salud: en todos sus aspectos: el sufrimiento de los pacientes de escasos recursos, el ejercicio profesional de los médicos en el país, el estado de los hospitales y, entre otros temas, su intensa labor de cobertura del Covid 19. Tengo en mis manos un libro de su autoría, de “historias que no se olvidan”: las que vivió de tú a tú con sus protagonistas y que titula ‘Juntos lloramos’. Narra las vivencias de muchos seres humanos con los cuales ha estado en contacto, pero asimismo facetas diversas en cuanto a salud en República Dominicana se refiere. Incluye una interesantísima entrevista que le realizó Yaniris López. El libro, disponible en Librería Cuesta y en Amazon, es, sin duda, un documento para la historia.

Leer para viajar sentada en la casa

¿Te gusta viajar? A menudo, sentada en un sillón reclinable, viajo con la imaginación mientras leo un artículo sobre alguna ciudad, o en un libro la descripción de otra, aunque sea en una trama detectivesca. En esta ocasión te propongo dos viajes de este tipo: uno a Praga y otro a Sao Paulo. Ambos desde un mismo punto: la revista Aldaba. Sí, es de diseño interior y decoración, pero da entrada a viajes porque en ellos se entra, por ejemplo, en contacto con arquitectura diferente. Y la arquitectura es diseño. Por Praga te llevará Ricardo Piantini Hazoury. En Sao Paulo conocerás su catedral, de la mano de Yanibel Luna.

‘La armadura de la luz’: saga ‘Los pilares de la tierra’

Ken Follet, ‘el maestro de la ficción histórica’, recién ha presentado ‘La armadura de la luz’, el quinto libro de la saga ‘Los pilares de la tierra’. Si has leído la secuencia (‘Un mundo sin fin’, ‘Una columna de fuego’ y ‘Las tinieblas y el alma’) te sentirás aún más atraída/o por tenerlo en tus manos. Transcurre a fines del siglo XVIII cuando las máquinas empiezan a suplantar a los trabajadores. (‘La armadura de la luz’ me lo regaló mi hijo Alexis. Lo trajo Librería Cuesta hace varias semanas. No sé si se habrá agotado, pero si te interesa puedes preguntar).

En Aldaba Gourmet: talentos de la gastronomía

Camila Aquino, Ivana Aude Serralle y Cristina Venta Pacheco son jóvenes talentosas que han tenido la experiencia de trabajar con chefs de renombre. Parte de sus interesantes vivencias y opiniones sobre la mujer en la gastronomía las puedes leer en la revista Aldaba Gourmet.