Óscar Veloz, siendo un niño vendía limonada en la calle y ahora licita por ti

La historia de Oscar Veloz es de crecimiento. Cae como anillo al dedo a quienes no se atreven a dar el paso para lograr sus sueños. A él siempre le ha gustado tener su mente ocupada y ganarse su propio dinero. Eso sí, lo ha logrado con el sudor de su frente. Siendo apenas un niño de menos de 10 años, ya vendía limonada en Santurce, Puerto Rico. Ahora se prepara para representar a su país República Dominicana en la feria ’eMerge Americas Startup ShowCase 2024’. Como él, hay muchos otros jóvenes dominicanos haciendo historia con su talento. Lo que llama la atención de LISTÍN DIARIO, es el novedoso proyecto que ha creado Oscar y que le ha permitido a sus 23 años, ser ganador, junto a su socio César López, de la segunda competencia presencial ‘eMerge RoadShow Pitch’, realizada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

Quién podría imaginarse que detrás de ese muchacho callado, que llegó a la Redacción con una tímida sonrisa, se escondía un enorme potencial de emprendimiento. Pero él no hace alarde de su talento a pesar que desde pequeño se ha dedicado a convertir en realidad diversas ideas.

Su relato lo comienza por el principio. “Recuerdo que siendo muy chiquito, ponía mi puestito de limonada debajo de la galería, en la calle y la gente pasaba y me compraba”. ¿Tenías alguna forma de llamar la atención de los clientes? Se le preguntó. “Realmente, no. Ellos me veían y se paraban a comprar”. Esa fue su respuesta, pero a ésta le añadió: “Lo más importante era que lo hacía con disciplina, eso fue lo que aprendí de mi abuela y mi mamá”. Sin duda, ellas son su inspiración.

De una necesidad, una solución

Fue a los tres años que se fue a vivir a Puerto Rico con su madre Dunia Arencibia, de ascendencia cubana. Ya a los 10 años estaba de regreso en su país, República Dominicana. Aquí continúa dándole forma a las ideas que producía su mente. Bastaba con ver una necesidad para buscarle una solución.

A los 13 años, ya Oscar negociaba con controles eléctricos para portones. “Todo surgió porque en una ocasión, mi papá necesitaba uno y me dijo que lo ayudara a buscarlo en Intenet. Lo hice, y me puse a pensar que como él, había más gente que también lo podían querer, así que, comencé a pedirlos y a venderlos. Mi papá me ayudó”. Lo cuenta con un evidente orgullo de que sus dotes de buen empresario las notó a muy corta edad.

Es ingenioso. “Para que no se dieran cuenta de que yo era un adolescente, cuando me llamaban para los controles, yo hablaba como un hombre, o sea, cambiaba la voz”. Se ríe de su hazaña, la cual deja claro que por algo se ha mantenido creciendo en el mundo del emprendimiento. A los 16 años, como tiene familia cubana, enviaba mercancía a Cuba. Era otra forma de hacer negocios. El caso es que, el chico que llegó a este medio con su camisa rosada y con una imagen fresca y relajada, no ha dejado de crear proyectos que tranquilicen “sus inquietas ideas” y que favorezcan a los demás.

‘LicitaHoy’

Así se llama la plataforma que le ayudó a obtener el premio de emprendimiento junto a César. A través de ésta, ellos se encargan de mantenerse al tanto de los miles de licitaciones que se publican, específicamente del Estado, y se encargan de hacerlo por ti.

Oscar, quien es ingeniero de software, egresado de Intec, comenzó ayudando a su papá Julio Veloz y a sus tíos con este tipo se proceso, pero, conforme pasaba el tiempo, se sumaban otras personas a este proyecto que se afianzó con la pandemia del Covid-19.

“Nosotros nos encargamos de llenar todos los formularios para las licitaciones aquí en República Dominicana, de esta forma proporcionamos solución integral a los usuarios y damos seguimiento y participación en licitaciones de manera eficiente y efectiva. Hay casos en los que hemos tenido que trabajar con 500 y hasta mil documentos. Realmente, no es nada fácil, pero nosotros ayudamos a que sea menos tedioso”. Lo explica con lujo de detalles y hace que se vea como si fuera algo simple.

En su vida fuera del emprendimiento, Oscar también se deja seducir por la solidaridad.JORGE MARTÍNEZ

“El mundo está lleno de oportunidades, sólo falta tener ganas de superación y visión”

A Oscar Veloz no le impactan los lauros. Está claro que quien aprovecha las oportunidades que hay en el mundo, tiene todas las de ganar. Quizás por pensar de este modo es que desde pequeñito ha convertido en proyectos de vida las inquietudes que rondan en su cabeza.

“Para que tengas una idea, a mí casi no me gustaban los juguetes, salvo unos que otros para entretenerme. Cuando me los compraban los vendía en el colegio a mis amiguitos porque no me llamaban la atención”. Con este comentario dejó sobreentendido que, desde niño, lo suyo son los negocios.

Él con su mente abierta para emprender cuando nadie casi usaba esta palabra, y aprovechando el ejemplo de su madre Dunia y su abuela fue construyendo la base para alcanzar cualquier meta que se propusiera. “Ellas dos siempre se han mantenido haciendo algo, son inquietas y eso me ha ayudado a convertir mis ideas en proyectos”. Está orgulloso de las dos.

El haber emprendido desde su niñez es lo que le ha conducido a que hoy esté coqueteando con el éxito internacional. “Con este premio que acabamos de ganar mi socio y yo, queda demostrado que el lograr una plataforma enteramente dominicana y para dominicanos como lo es LicitaHoy, abre muchas puertas, y eso es lo que quiero, que los jóvenes como nosotros entiendan, que el mundo está lleno de oportunidades, sólo falta tener ganas de superación y visión”. Al hablar sobre esto, lo hace con propiedad y como si quisiera tener al frente a muchachos y muchachas ávidos de un empujoncito para volar.

Las licitaciones

Sobre lo que hace en el mundo de las licitaciones, Oscar, que también está al frente del negocio de su papá Julio Veloz sobre alquiler de equipos pesados, comenta que es más seguro de lo que la gente cree. “Yo le recomiendo a todo el que desee licitar, sobre todo, con el gobierno, que es el mayor cliente, que lo haga, que las posibilidades son muchas. Son alrededor de 300 licitaciones diarias que emite el Estado”. Ofrece el dato a la vez que informa que a ellas acceden unos 8,000 proveedores de los 80,000 proveedores activos que tiene el gobierno.

Pero en la vida de este joven hay un punto importante. Su lado altruista. Le encanta ayudar a los demás y la muestra es que, hasta con su proyecto lo hace. “Te puedo decir que, para que la gente pruebe lo importante que es atreverse a licitar, nosotros le damos un mes de acceso gratis a nuestra plataforma y ahí decide si le convence o no”. Se recuesta de la silla que ocupa y deja que se note la tranquilidad que le proporciona orientar al respecto.

En su vida fuera del emprendimiento, Oscar también se deja seducir por la solidaridad. “En una ocasión me tocó respaldar jornadas de trabajo con una prima y me llenaba de tanta satisfacción ayudar a gente que necesitaba hasta de una medicina para recuperar su salud”. No descarta en algún momento dedicar más tiempo y recursos para realizar acciones sociales.

Preparándose para representar el país

Respecto a ‘eMerge RoadShow Pitch’, Oscar ofrece detalles que hacen suponer el compromiso que deben asumir los ganadores. Desde ya se están preparando para asistir al eMerge Americas Startup ShowCase 2024 para representar al país y tratar de obtener el premio final que es de 400 mil dólares. “Somos 100 los que vamos a participar representando a diversos países, de esos el jurado sacará 25 emprendimiento y de esos, seleccionará al ganador”. Lo dice optimista de que República Dominicana podría conseguir ese ganador.

Ahora mismo están en la fase de capacitación virtual, que dura seis semanas. “Nos dan acompañamiento antes de la convención que del 16 al 20 de de abril, nos proporcionan el vuelo de ida y vuelta, y un aporte económico para cubrir la estadía y alimentación durante los cuatro días de viaje”. Por todo este proceso agradece a la Pucmm, pues deja saber que los representantes de esta universidad se han empleado a fondo para darles el respaldo que ellos necesitan.

Sabe que la competición no es algo fácil, “pero hay que buscar la oportunidad que es lo que les digo a los jóvenes, que exploren, que conecten, que se atrevan, que hagan..., que con disciplina y consistencia pueden lograr muchas cosas”. Concluye quien apuesta mil por mil al emprendimiento.