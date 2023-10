Dos décadas de Nativos MC

Veinte años probablemente se dice fácil, pero es todo un recorrido donde la vida misma evoluciona, donde el simple hecho de vivir toma un nuevo significado; donde las prioridades varían, las familias crecen y llega el relevo, el momento de sentarse a admirar el camino recorrido y rememorar los logros obtenidos.

Por dos décadas Nativos MC ha venido creando una organización que va más allá del disfrute; y así piensan celebrarlo, con un evento para toda la familia que, tomando como escenario el Monumento a Fray Antonio de Montesinos, promete entretener, divertir y premiar a los presentes en un acontecimiento sin precedentes entre los amantes de las motocicletas y los automóviles en República Dominicana.

Conversamos con el club sobre este importante acontecimiento, sobre su trayectoria, su legado y evolución como grupo.

P. Haciendo un recuento de las últimas de estas dos décadas del club, ¿cómo ha sido la experiencia vivida en ese transcurso de estos veinte años?

R. Es algo bastante gratificante, porque cuando uno ve el tema de las motocicletas cada persona la ve como que desde un ángulo diferente; hay quienes los ven desde el punto de vista de que andar en dos ruedas puede ser peligroso hay quienes lo ven desde el punto de vista de la diversión, ¡que divertido debe ser andar y pasear y conocer nuevos lugares!, hay quienes se preocupan por lo económico y te dicen: “¡Ah, pero espérate la motocicleta es muy cara! O sea, cuánto cuesta una una Harley Davidson, o una Honda una Kawasaki”.

Entonces, como que cada quien tiene su punto de vista y la verdad es que los que estamos dentro del club vivimos todos esos puntos de vista, o sea, sí, hay una parte económica. Yo le cuento a los que me hacen esa pregunta, que la parte el costo de la moto no es lo más difícil, vamos a decir sí hay las motos al igual que cualquier vehículo tienen un valor obviamente si las compras usadas son más económicas tienes que planificarte, pero yo les cuento que realmente lo más, o sea, el presupuesto realmente está en todas las actividades que tú haces después de comprar la moto. Entonces, más que el costo de la motocicleta.

Los motoclistas de Nativos recorriendo una carretera.

Quizás les han hecho esta pregunta en múltiples ocasiones, pero ¿por qué Nativos?

En el momento en que creamos el club surgió la inquietud de ¿qué queremos proyectar?, entonces los que fuimos fundadores en ese momento vimos que la mayoría de los clubes de motocicletas estilo crucero tienden a tener logos con identificación de cosas americanas; le ponen un águila, le ponen un nombre en inglés, un logo como una moto, etc. Nosotros queríamos destacarnos con algo que sea dominicano, pero obviamente también siguiendo esa tradición, entonces ahí dijimos que el nombre primero debía ser en español y luego uno de los parámetros que pusimos es que fuera algo que representara nuestro país entonces por ahí surgieron varios nombres, entre ellos estaban Nativos, como indígenas, como taínos, entonces eso nos gustó la idea de irnos como por la cultura taína, y así nace el nombre de Nativos MC (Motorcycle Club).

Como club ustedes han hablado de los aportes a dinamizar la economía de los pueblos con sus viajes frecuentes en familia y con el grupo de motociclistas que compone el club. Visitan establecimientos, restaurantes y lugares de esparcimiento en las provincias que visitan promoviendo así el turismo interno. ¿de qué otra forma promueven ustedes esta dinamización de la economía?

Digamos que en cuanto a los pueblos sí, estas visitas serían la forma la dinámica que se crea que impulsa la economía de esos lugares que visitamos. Ya de manera global, o quizá mirándolo más como tema país, está el evento que nosotros hacemos; nuestro evento de aniversario, el evento de aniversario comenzó obviamente en el 2004 cuando celebramos nuestro primer aniversario que en ese momento fue el evento más grande de motocicletas para la fecha, fue un escándalo, el público decía ¡Wow! O sea, 70 en ese momento, en 2004, 70 motocicletas juntas en un mismo parqueo fue un escándalo, de verdad que fue algo grandísimo y cada año el evento fue creciendo creciendo creciendo a un punto en que ya por la por el espacio que necesitábamos llegamos a la zona colonial y ahí eso fue para nuestro séptimo aniversario celebramos el evento en la Plaza España que para nosotros fue un gran digamos reconocimiento algo que nos llenó mucho de orgullo porque la Plaza España fue declarada Patrimonio Universal por la UNESCO, o sea, no todo el mundo puede celebrar eventos en la Plaza España.

Diez años celebrando nuestro evento en la Plaza España, un centro histórico, fue creciendo de tal manera que comenzaron a llegar turistas al evento y cuando se dieron cuenta que era un evento anual, pues digamos que ya lo ponían dentro de sus agenda de visitas anuales al país y de repente comenzamos a recibir clubes internacionales que venían desde Puerto Rico a través del ferry desde Haití, clubes de Aruba, de Curazao de Miami, de Italia que estaban aquí se se enteraban del evento e iban con sus chalecos puestos.

Imagínate cómo se dinamiza una ciudad entera cuando de repente llegan cientos de turistas, motociclistas con sus parejas, ya estamos si van todo con parejas, si van con los hijos y llevan amigos, o sea, eso dinamiza una ciudad completa, entonces nosotros comenzamos a ver eso como un norte a seguir que están haciendo esto.

Nativos compartiendo en Bávaro.

Muchas personas podrían ver lo que ustedes hacen más como un pasatiempo, como un hobby propio de su grupo, pero ustedes hacen más que eso. Entonces en ese sentido. ¿De qué manera aportan ustedes a la sociedad, a causas sociales?

Mira, digamos que desde un inicio nosotros como club quisimos destacarnos y que se notara que nuestra organización va más allá que un simple hobby, entonces una de las cosas que quisimos hacer fue de alguna manera dejar algún tipo de aporte que trascendiera.

Entonces, todo comenzó cuando nosotros celebramos una actividad anual a inicios de año que se llama el Toy Run, ¿que es el Toy Run? Es una corrida de juguetes. Nosotros hacemos una recolección de juguetes a manera de donación y llevamos a varias instituciones de niños necesitados. Esto se convirtió en una actividad anual y ahora se han unido los clubes de vehículos, los clubes de autos antiguos, los del club de Porsche, el club de Mustang se han unido también, y nos llevan juguetes a nosotros y luego hacemos esa entrega coordinamos con la institución y vamos con esta gran caravana de vehículos, no solamente de motos, sino también de de vehículos; vamos a esas escuelas, a esos centros y lo hacemos todo un pasadía entregando esos juguetes.

Hemos hecho otros aportes importantes, como cuando ocurrió la tragedia en Jimaní, en 2008 o 2009. También hicimos toda una recolección cuando pasó el terremoto de Haití de 2010, nosotros justamente el año anterior habíamos ido de viaje a Haití e hicimos un viaje espectacular organizado por nuestro club junto a otro de los clubes nacionales y un club de Haití hicimos una ruta juntos el año previo al terremoto; entonces cuando vimos los lugares donde estuvimos destruidos, decidimos hacer una actividad de acopio para mandar provisiones.

¿Cómo se involucran ustedes en la tarea de restaurar monumentos históricos de la Ciudad Colonial y cómo sustentan este proyecto?

A medida que vimos que el evento seguía creciendo dijimos ‘señores, pero vamos a restaurar un monumento de la ciudad colonial’. Lo hablamos con las autoridades y a ellos obviamente les encantó la idea, hicimos la selección de qué monumentos restaurar y así comenzó entonces el proyecto de restauración de monumentos.

¿Cuál fue el primer monumento que restauraron y que han hecho después de ahí?

El primer monumento que identificamos fue la capilla de la Tercera Orden Dominica. Mira fue, o sea, fue una experiencia que obviamente, no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, pero fue totalmente positivo, si hay algo que yo puedo decir que ha caracterizado a nativos desde su primer día, es que nosotros hemos tomado grandes riesgos y de alguna manera que entiendo que es por nuestra buena intención. Se han dado frutos y se han dado de manera positiva.

Cuando identificamos la capilla vimos que el techo prácticamente se le estaba cayendo encima tenía una cantidad de filtraciones, o sea, tenían árboles creciendo en el techo, no estoy hablando de arbustos o plantitas, no; árboles, ya una cosa grande. Eso estaba increíble y lleno de grietas. Entonces, nosotros dijimos, vamos a reparar el techo a la capilla y bueno, las paredes también en los laterales estaban dañadas, y no solamente la pintura, sino el mismo cemento ya se estaba crackeando, o sea, era un desastre.

Nosotros lo vimos de una manera más o menos fácil, entendíamos que los presupuestos no se iban a salir de lo normal y pues cuando comenzamos con el proyecto resulta que gubernamentalmente existen entidades que velan por esas estructuras, ahí tenemos patrimonio monumental y eso tiene que hacerse a través de ellos porque son los encargados de manejar eso y tiene que ser con

Personal dispuesto por ellos, restauradores especializados; y como eso es un monumento colonial los restauradores tenían que traerlos de España y hay que pagarle estadía durante el tiempo de la restauración. En fin, eso fue toda una experiencia. Nos fuimos dando cuenta sobre la marcha y ya estábamos metidos en el lío. Entonces hubo que resolver, hubo que buscar los fondos. Gracias a Dios se entregó el monumento y decidimos seguir haciéndolo así, pero definitivamente había que buscar más fondos.

Nativos rodando por San Pedro de Macorís.

Cuando se crea el club ustedes eran un grupo de jóvenes amantes a las motocicletas, ¿cómo se da esa interacción del club con las generaciones más jóvenes? ¿Habrá relevo en algún momento?

Sí, mira, esa es una buenísima pregunta. Sí, digamos que parte de los objetivos de Nativos MC ahora después de los 20 años es ver cómo llegamos a una generación más joven como bien dices. Nosotros empezamos siendo jóvenes ya obviamente estamos un poco más mayorcitos. Tenemos más responsabilidades, la vida cambia, ya la disposición no es la misma, el tiempo, no es el mismo, el presupuesto para invertir en un hobby no es el mismo porque ya hay muchas más responsabilidades.

Se necesita una nueva generación que dinamice el club, que coja las riendas del club; que pueda, incluso, trazar sus propios objetivos siguiendo la línea, la visión y la misión que tiene el club, pero que pueda trazar sus propios objetivos. Esa es una tarea que nosotros tenemos, el ver cómo apelamos a esa nueva generación.

Si tuvieran que escoger una frase o una palabra que defina estos 20 años, ¿cuál sería?

Mira, yo diría que orgullo; pero orgullo en el sentido de lo que hemos logrado como club, orgullo de lo que el club ha hecho en tantos años y orgullo del crecimiento y la armonía que hemos conservado.