¿Cómo te ayuda la vacuna contra la influenza?

Estamos en temporada de gripe. De aquí hasta marzo la influenza, o el flu, estará haciendo de las suyas, a menos que nos vacunemos, claro está. No me refiero al catarro, ni a un resfriado, que conste. Son diferentes. Conviene saber que la vacuna no actúa igual en cada persona; en muchos casos no las inmuniza cien por cien, pero como dice la página de Santa Clara County Public Health ‘la vacuna contra la gripe es una forma segura y eficaz de reducir la posibilidad de terminar en el hospital con una gripe grave’.

¿Quiénes debemos vacunarnos?

En sentido general, mientras más ciudadanos nos vacunemos, menos se extenderá la gripe, pero si consideramos prioridades la Organización Panamericana de la Salud señala los siguientes: mayores de 65 años, embarazadas, niños de 6 a 23 meses, pacientes crónicos y personal de salud. A mí me ha dado resultado cien por ciento. No he sufrido de gripe desde que empecé a vacunarme en el consultorio del doctor Antonio Castillo quien, a mi entender, fue el primer médico que se preocupó por traer las vacunas, cuando todavía Salud Pública no había incluido este programa ni las representantes farmacéuticas las importaban. Estoy al tanto con Ana, su secretaria, a ver si me vacuno esta semana. Puedes llamarla al 809-541-1991 para que te dé detalles.

ADOSAE celebrará un Bingo Fraterno

¿Eres miembro de la Asociación Dominicana de Secretarias y Asistentes Ejecutivas? ¿O tienes alguna relación con ésta? Toma entonces nota: ADOSAE, según me informa Margarita Aquino, celebrará un Bingo Fraterno este sábado 21. Será en la Casa de la Secretaria, calle Vicente Celestino Duarte # 5, a partir de las 3:00 de la tarde. ¡Allí te esperan!

‘Haití, la anexión y la Restauración’

Entre los últimos libros que el Archivo General de la Nación ha publicado está la obra ‘Haití, la anexión y la Restauración’, de la autoría de Emilio Demorizi. El tema cobra mayor interés en las actuales circunstancias. Entiendo que si te interesa un ejemplar impreso todavía puedes conseguirlo. Me parece que está también en formato PDF, pero por si acaso pregunta. El teléfono del AGN es 809-362-1111.

Excelente ayuda en el AGN

Amén de la cantidad de libros que publica, generalmente rescatando del olvido a importantes obras y autores, como una forma de preservar la memoria histórica nacional, el Archivo General de la Nación cuenta con un eficiente personal. Lo he podido comprobar en distintas ocasiones. La última cuando buscaba una información publicada en Ritmo Social, pero tenía dudas sobre la fecha, amén de confusión en cuanto al tema de portada. Contacté con el departamento de Comunicaciones, y encontré excelente ayuda en Innolis Frómeta de Pinales. ¡Gracias por tus atenciones!