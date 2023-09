Juana Emiliano García usaba sus piernas en el baloncesto y ahora estas no le funcionan

Juana Emiliano García tiene elefantiasis, diabetes, riñones inflamados y un quiste en uno de ellos. Por si fuera poco, tiene piedras en la vesícula, anemia crónica y ganglios alterados en la garganta. Un cuadro que sólo una atleta como ella puede afrontar con la valentía que lo está haciendo. Eso sí, ya sus fuerzas se están agotando. Necesita una mano amiga que le ayude a recobrar su salud.

Esta mujer, dueña de una historia en el deporte, ha tocado muchas puertas y, hasta ahora no ha recibido respuesta para vencer el rosario de enfermedades que amenaza con arrebatarle la vida si no encuentra pronto una solución a su estado de salud.

En sus años mozos, García Emiliano, excentro de baloncesto, era disputada por tres equipos capitaleños. Jugó en el Club Los Pioneros de Villas Agrícolas, de ahí pasó al Mauricio Báez y luego a Las Águilas.

Hoy, postrada a una cama, desea con ansias que sea centros de salud los que disputen su mejoría y la ayuden a salir de esta situación que también está afectando sus emociones.

“Tengo elefantiasis, tengo diabetes, mis riñones están inflamados, me hallaron un quiste en uno y piedras en la vesícula, anemia crónica y ganglios alterados en la garganta”, le contó esta mujer de 55 años a reporteros del periódico Hoy que, en fecha del 12 de junio de este año, publicaron su historia sin que aun alguna institución o persona se haya sensibilizado ante este caso.

Falta de recursos

Además de la situación de salud con la que carga Emiliano García, también debe hacer frente a las carencias con las que por la falta de recursos económicos está lidiando día a día. Sólo la dieta que requiere su condición, así como los medicamentos que consume por el tratamiento que lleva, trastornan el presupuesto de su familia.

“Por eso recurro a ustedes para que me den una mano amiga para una publicación que diga la falta que me hacen las medicinas que me pusieron por tres meses, que son muy costosas y no tengo los recursos”. Esa es otra cita de ella cuando imploró por ayuda a través del citado diario.

Aun con tantas calamidades, confía y espera por la respuesta de la Presidencia de la República, donde le explicaron que su caso aún está en proceso de la oficina de la primera dama, Raquel Arbaje. Para ayudarla pueden llamar al número de teléfono 809 713-1263 o visitarla en su casa de la calle Flor de Álamo #2, Mil Flores, en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este.