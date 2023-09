¿Cuál es tu color según tu personalidad?

No siempre nos llevamos bien con las mismas personas. Con algunos compañeros es más fácil trabajar que con otros, con algunos amigos nos sentimos más cómodos al hablar que con otros… detrás de esto está la personalidad y Thomas Erikson lo explica asociando cada tipo de persona a un color.

Especialista en interpretación de patrones de comportamiento y análisis de personalidad, experto en lenguaje corporal y coach, así es Thomas Erikson el autor del libro ‘Rodeados de idiotas’ (Ed. Planeta).

El título del libro ‘Rodeados de idiotas‘ nace de una experiencia propia del autor. Conoció a un alto directivo que decía estar rodeado de idiotas al referirse a sus propios trabajadores. Thomas Erikson lo entendió rápidamente, aquel hombre llamaba idiota a todo aquel que no pensara o actuara como él.

La sensación de estar rodeado de personas con las que resulta imposible comunicarse y entenderse horrorizó al experto que ideó un modelo que se basa en los colores rojo, verde, azul y amarillo para explicar su propia clasificación de cuatro tipos diferentes de personalidad.

El especialista que lleva más de veinte años impartiendo charlas para empresas y que ha cosechado éxito internacional con su libro, nos responde y explica estas cuestiones en una entrevista con EFEsalud.

Rojo, verde, azul o amarillo, ¿Qué color eres tú?

Thomas Erikson divide en cuatro colores lo que él considera los cuatro tipos de personalidad. Sin embargo, el especialista destaca que no se trata de compartimentos estancos si no que lo más común es que cada personalidad esté compuesta de los rasgos propio de dos o tres colores.

”Todos podemos ser cualquier color, pero de forma natural son dos colores los que más predominan, aproximadamente en un 80 % de la población”, añade.

De hecho, según el experto, tan solo el 5 % de las personas son pura y exclusivamente de un tipo de personalidad, es decir, 100 % rojos o 100 % verdes, por ejemplo.

1. Comportamiento rojo

Quienes tienen una personalidad roja, según la clasificación de Thomas Erikson, son aquellas personas dinámicas y con gran motivación. De cara a los demás parecen muy extrovertidos y se centran mucho en sus trabajos y tareas pendientes. Son rápidos en la toma de decisiones y se les da muy bien dirigir.

Los demás los describen como los lideres por antonomasia. Son personas muy sinceras y suelen decir todo lo que piensan. Thomas Erikson menciona como ejemplo en su libro el carácter de personas como Steve Jobs, Barack Obama o Teresa de Calcuta.

2. Comportamiento amarillo

Suelen ser personas que viven, se relacionan y trabajan en las nubes. Son extremadamente positivos y siempre ven la luz al final del túnel. Siempre están alegres y de buen humor y son los más populares.

Son personas graciosas, abiertas, estimulantes, entusiastas y flexibles. A diferencia de los verdes o los azules, los amarillos se adaptan fácilmente a los cambios

Se llevan bien con todo el mundo y están rodeados de amigos y conocidos. Necesitan afecto y relaciones sociales para sentirse bien. Famosos como Oprah Winfrey o Robin Williams tienen según Thomas Erikson, rasgos propiamente amarillos.

3. Comportamiento verde

Thomas Erikson afirma que es el tipo de personalidad más común. Son más pasivos que otras personas, no les gusta el protagonismo y no suelen trabajar con tanta motivación como los rojos ni ser tan ingeniosos como los amarillos. Evitan molestar a los demás y se preocupan siempre de no ofenderles.

Son personas amables, tranquilas, estables, pacientes, discretas y sobre todo fiables, pero a veces demasiado indecisos y sumisos lo que los lleva a convertirse en personas potencialmente manipulables por otro tipo de personalidades.

Michelle Obama, Jimmy Carter o Gandhi son ejemplos de famosos con rasgos verdes.

4. Comportamiento azul

Por otro lado, el autor enmarca dentro del color azul a todas aquellas personas a las que no les gusta hacerse notar. Se orientan al detalle y son bastante analíticos y reservados. Saben de todo, pero no les gusta mostrarlo demasiado.

Suelen ser personas muy correctas, disciplinadas, precisas, rigurosas y muy metódicas.

Bill Gates o Albert Einstein son ejemplos de personas con estos rasgos de personalidad.

¿Se hereda, se aprende o se crea la personalidad?

“La mitad de la personalidad viene de los padres, pero luego por supuesto tenemos la perspectiva de cómo somos educados, de cual es el entorno que nos rodea, cómo nos hablan nuestro padres, cómo nos tratan”, afirma el escritor.

Según indica, el colegio y la relación de unos niños con otros también afecta y determina su personalidad.

Hay una etapa en la que la influencia de los padres deja de tener efecto y es la adolescencia. En esta fase de la vida influyen muchos factores como nuestros gustos personales y diferentes circunstancias sociales en la formación de la personalidad.

“El primer trabajo e incluso cómo te tratan allí y lo que aprendes, son importantes”, señala Erikson.

Personalidad y color: mejores y peores combinaciones

El autor destaca que si estamos en el lado extrovertido es decir, rojos y amarillos, ambos tipos de personalidad pueden llevarse muy bien y trabajar muy bien juntos.

“Se apoyan mutuamente porque comparten emoción y energía”

Del otro lado tenemos, según la clasificación del profesional, los más introvertidos, que serían los azules y los verdes a los que también se les reconoce muy bien.

“Cuando cruzamos los colores es cuando empieza la confrontación extrovertido-introvertido, ese es el reto”, explica Thomas Erikson.

El experto considera que lo que suele ocurrir es que haya una mayor probabilidad de ser por un lado, rojo y amarillo a la vez y por otro lado, verde y azul a la vez.

Sin embargo, no siempre es así: “Por ejemplo, hay personas que son una combinación de la personalidad de color azul y también amarillo. También me he encontrado con personas que son rojo y verde, lo que es muy poco frecuente, esas personas están muy estresadas porque soportan dos polos muy opuestos”.

“Lo que hay que tener claro es que no hay personalidades buenas o malas, simplemente son diferentes”, concluye.

Consejos para trabajar con gente de diferente personalidad

En primer lugar, si te encuentras con un rojo, el experto recomienda dejar a un lado las tonterías, ir al grano y ser directo. Este tipo de persona no tienen tiempo para la charla.

Con los amarillos, lo mejor es buscarles siempre la sonrisa, acercarse y proponerles cosas desde lo positivo y con alegría y entusiasmo. Dan lugar a mucha más charla y conversación.

Con los verdes, que también están orientados a la charla, hay que ser más tranquilos, preguntarles por lo personal, prestar atención de una forma tranquila. Para tratar con los verdes la clave es, según indica el especialista, ir despacio.

Al trabajar con los azules tenemos que tener presente que no les gustan las relaciones tan personales, por lo que debemos evitar las preguntas sobre familiares, amigos… Para ello hay que hacer preguntas precisas sin mostrar emociones, no les interesa y no es lo suyo.

“Considero que es fundamental que un directivo conozca bien a sus empleados y la forma de trabajar de cada uno de ellos, al igual que es muy importante que los propios trabajadores sepan como comunicarse entre sí para fortalecer las relaciones entre compañeros de diferentes tipos de personalidad”, concluye Thomas Erikson.