¡A refrescarme, saliendo de compras!

Con este calor, los centros comerciales cerrados son un aliciente para visitarlos, tanto si uno anda en busca de un producto específico, o simplemente de paseo como ‘window shopping’. En mi caso iba tras un par de artículos que luego de mucho buscar encontré en Ágora Mall: un canguro de seguridad y un lápiz stylus para mi celular.

Canguro de seguridad o ‘security waist’

Para quien cuando viaja necesita, por alguna específica razón, llevar el pasaporte consigo cuando sale a la calle, y no quiere, si es mujer, ponerlo en la cartera y, si es hombre, en un bolsillo, existe el que llaman ‘Security waist’ o ‘Canguro de seguridad’. Los que venden en Totto traen sistema RFID, que impide que te scaneen los documentos. Lo colocas a la cintura bajo la ropa y en él puedes poner tanto documentos como dinero. Por cierto, tenían muy pocos y la vendedora a quien pregunté no tenía ni idea de estos. Le insistí en haberlos visto en la vitrina. Tuvo que confirmarlo con una compañera de trabajo y saliendo conmigo a verlos por fuera.

Lápiz para celular ¡cuánto buscarlo!

Llevaba semanas preguntando y buscando en muchas tiendas si vendían el tipo de lápiz para usar en el celular. De esa manera, no lo ensucio con la crema de las manos. Imagino que además puede servir para cansar menos los dedos. En Ágora Mall, la empleada de una tienda me comenta que los que venden son sólo para iPads, pero me recomendó preguntar en Alta Señal. Hasta allí llegué y ¡apareció! el llamado ‘universal’. Sirve para celulares, iPads… Por cierto, puede ser también un buen regalo.

¿Es hipoalergénico el delineador de ojos?

En mi andar por el centro comercial, entré en la tienda de cosméticos Mac. Compré un lápiz delineador de ojos. Quise saber si era hipoalergénico, me dijeron que sí, pero cuando en mi casa leí las indicaciones en parte alguna aparecía este atributo. Curiosa, busqué entonces en la web y ahí explicaban que, aunque no es hipoalergénico, no utiliza sustancias que puedan producir alergia. Ya entendí.

¿Dónde venden chalecos?

Quería comprarme un chaleco negro para usarlo sobre un conjunto de pantalones blancos. ‘En Zara tienen’, me dijeron. Pero el local de esta tienda en Ágora Mall está cerrado, por remodelación. En vez de buscarlo en otro de sus locales, decidí llamar a la tienda Beliza, en Plaza Cataluña. Me informaron que tenían chalecos (‘vests’, me dijeron en inglés), pero todos largos. Aunque dicha plaza es abierta, por lo tanto, el aire acondicionado sólo está en las tiendas, hacia allá me fui. Y pude escoger entre varios modelos. Me quedaba un poco ancho, pero me lo arreglaron, sin costo adicional.