¿Vives con tus dragones o decides vencerlos?

¿Identificas los dragones internos al levantarte? Hay muchos y distintos, grandes y pequeños, como ese que venzo cada mañana y que genera muchos pensamientos seduciéndome para que me quede en cama y no vaya a realizar los ejercicios que tanto bien me hacen.

Bregar con estos dragones es una tarea que todos debemos enfrentar en algún momento de nuestras vidas y forman parte de ella.

Siempre aparecen en nuestras mentes y pueden llegar a enfermarnos por el estrés que muchas veces desencadenan. Se manifiestan de diferentes maneras, como miedo al fracaso, inseguridad, falta de confianza en uno mismo o desmotivación, tristeza, egoísmo y muchas circunstancias que nos alteran. Sin embargo, es importante recordar que pueden ser y, de hecho, son transitorios y que, con la determinación adecuada, podemos superarlos.

¿Dominar nuestros dragones o reconciliarnos con ellos? El primer paso para subyugarlos es reconocer su existencia.

Muchas personas no se dan cuenta, y evitan hacer consciencia de estos inconvenientes que les impiden avanzar en sus vidas, prefieren no mirarlos, es más fácil perseguir los dragones que habitan en los demás mientras permanecemos inertes y cómodos de espaldas a los nuestros.

No siempre son negativos. Recordemos que algunos dragones no son más que grandes maestros que nos alertan ante circunstancias amenazantes de las que tenemos que cuidarnos, fungen como parte de nuestro sistema de defensa. La situación requiere de atención cuando estos dragones nos impiden disfrutar nuestros logros, o nos alejan de vivir con la calidad de vida que nos merecemos.

Una vez que hemos reconocido estos pensamientos y emociones que se alojan en nuestra cotidianidad, puedes decidir que es hora de enfrentarlos, si bien puede resultar una tarea espinosa, es necesario un recorrido que incluya psicoeducación, leer libros de autoayuda para superarlos.

Una forma de hacer esto es identificar las situaciones que nos hacen sentir incómodos y enfrentarlas sin rodeos. Por ejemplo, si tenemos miedo a salir a solas, podemos comenzar con pequeños retos, un cafecito en un centro comercial podría ser un buen comienzo. Si se tratase de timidez, podríamos comenzar a frecuentar lugares donde frecuenten personas con intereses afines a los nuestros y entablar una conversación casual con alguien.

Otra forma de dominar nuestros dragones es buscar apoyo externo. Es importante tener amigos o familiares que nos brinden aliento cuando enfrentamos nuestras ansiedades, con sumo cuidado de que ellos no sean los mismos que nos han generado la situación. Acudir a un terapeuta eficiente es oportuno en todo el proceso de liberación.

Es fundamental recordar que subyugar nuestros dragones internos no es un proceso fácil ni rápido. Puede llevar tiempo y esfuerzo, pero los resultados son grandiosos. Una vez los superamos podemos sentir una sensación de logro y satisfacción invaluables.

En conclusión, aniquilar esos conflictos es una parte importante del crecimiento personal. Reconocerlos y atacarlos de forma frontal nos ayudará a tener una vida de grandes realizaciones. Cuando no podemos por nosotros mismos, no hay nada malo en buscar ayuda y recordar que el proceso puede llevar tiempo. Con determinación, podemos soltar las situaciones que nos someten y nos obligan a vivir atrapados en nuestras limitaciones.