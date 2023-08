Noches en vela

"No duermo nada", "doy muchas vueltas en la cama antes de dormir", son de los motivos de asistencia frecuentes a la consulta de salud mental.

Las alteraciones en el patrón del sueño, en este caso el insomnio, constituyen una de las situaciones más abordadas en psiquiatría, presentándose como una patología propiamente diagnosticada o como síntoma acompañante de otras entidades clínicas. En la sociedad moderna es común que el dormir menos se asocie con mayor productividad, lo que trae consigo alteraciones en el patrón del sueño como el insomnio.

Siempre ha sido difícil definir el sueño, en definitiva, es innegable que dormimos porque estamos despiertos. Más viable que buscar un significado apropiado, resulta favorable plantearnos las dificultades que trae consigo la falta de este, por lo cual muchas personas no tienen el rendimiento deseado tras pasar varias noches sin dormir.

El insomnio acarrea alteraciones en diferentes funciones de la vida diaria, en lo social, laboral, académico y otras áreas del funcionamiento. Esto se explica porque el sueño tiene una función de fijación de la memoria, reparadora de tejidos, regulación emocional y metabólica y, por si fuera poco, es un regulador inmunológico.

Disnanyely Mateo, psiquiatra.Cortesía de la doctora

Esto condiciona a que una persona que padezca insomnio, no durmiendo las horas que su cuerpo necesita para reponerse, no solo puede no funcionar de manera adecuada en su día a día, sino también puede desencadenar otras enfermedades.

La dificultad para conciliar y mantener el sueño, o en su defecto un despertar precoz, al menos 30 minutos antes de lo deseado, es lo que se conoce como insomnio. Esto puede ocurrir como síntoma o como un trastorno plenamente establecido, cuando se acompaña con otras variables como el tiempo de presentación y afectación diurna.

Las largas horas en las redes sociales, televisor o cualquier otro dispositivo que emita luz azul, durante las noches, y la falta de higiene de sueño son factores que inciden en que este problema se desencadene y se perpetúe en cualquier grupo etario.

El abordaje del insomnio es multidisciplinar, incluyendo medidas de higiene de sueño acompañadas de terapia psicológica y en ocasiones un acompañamiento farmacológico.

La autora es psiquiatra de Grupo Profesional Psicológicamente