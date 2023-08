Errores en las pantallas de vuelos del AILA

‘Justo, justo acabo de perder mi vuelo ahora mismo. En las pantallas aparecía con atraso y confié en las pantallas (del AILA)’. El mensaje, de este jueves último, me lo escribió en mi IG un profesional del diseño interior, que leyó mi comentario sobre la pérdida de vuelo de un viajero, porque en la pantalla del VIP Lounge del Aeropuerto Internacional de las Américas éste no aparecía.

Aerolínea no tiene responsabilidad

¿A quién compete la responsabilidad de llevar a las pantallas del AILA los datos de cada vuelo? No es a la aerolínea, según me señala este último viajero. ‘Volaba en Wingo, pero allá me dijeron que no es problema de ellos si hay errores en la pantalla. Tuve que comprar otro vuelo para el sábado’.

‘Uno es demasiado confiado’

Un médico dominicano que vive en Estados Unidos comentaba respecto a las fallas en las pantallas, a que ‘uno es demasiado confiado. Y parece que en RD no llevan a rajatabla dar la info’.

‘Descargar app de línea aérea’

Otro viajero, al leer la información, escribía ‘Recomiendo descargar el app (aplicación) de la línea aérea, porque siempre hay ‘delays’ (retrasos) en lo desplegado en las pantallas (del AILA). Alguien está fallando. ¿Quiénes son los responsables de colocar dicha información?

¿Conexión de vuelo por Miami?

Viajeros que van con cierta frecuencia a Miami sugieren a quienes van a hacer una conexión con otro vuelo a través de este aeropuerto tomar en cuenta que a veces las colas son tan largas en Migración que es imposible llegar a tiempo ni en dos horas. Así que lo mejor es dejar varias horas de por medio entre llegada y salida.

Dale seguimiento a tu maleta

A través de Laura Asilis, de TravelWise, me enteré que el viajero tiene la posibilidad de darle seguimiento a su maleta, saber dónde está, si configura el Air Tag de Apple, en su iPhone, iPad o iPod touch y lo adhiere al equipaje. El AirTag podrá entonces verse en la pestaña ‘Artículos de la app Encontrar’, según leo en la web. Laura sugiere también el Tile (produce un sonido y muestra un mapa con la última ubicación conocida del objeto). El Tile se consigue en Amazon. Uno u otro ayudarán a encontrar una maleta cuando ésta no llega en el mismo avión que el pasajero, una de las angustias que puede afectar negativamente un viaje, sea de vacaciones o negocios.

Fotos del interior y exterior de maleta

Cuando viajo siempre tomo una foto del exterior de mi maleta, pero Laura Asilis recomienda tomarla también del interior, antes de cerrarla. Si se te pierde, puedes mostrarla a la aerolínea para fines de reclamación. De ahora en adelante tomaré tres fotos, en diferentes momentos de prepararla. Aunque, Dios mediante, espero que nunca me ocurra.