El “body positive” celebra la diversidad y la inclusión

En la actualidad, el movimiento del “body positive” (cuerpo positivo) ha ganado impulso en todo el mundo, promoviendo la idea de que todos los cuerpos son hermosos y dignos de respeto. En respuesta a esta creciente demanda de ropa que refleje la realidad de distintas tallas, varias marcas se están alejando de los estándares de belleza convencionales.

Marcas como New Look y Savage x Fenty se han destacado por ofrecer una amplia gama de tallas y estilos para satisfacer las necesidades de personas de todas las formas. Estas marcas reconocen que cada individuo es único y merece sentirse cómodo y seguro en su propia piel.

Además de ofrecer una variedad de tallas, estas empresas también desafían los estereotipos de belleza a través de sus campañas publicitarias. En lugar de utilizar modelos con cuerpos normativos, optan por mostrar personas con diferentes tipos de cuerpos. Estas campañas celebran la belleza en todas sus formas y fomentan la autoaceptación y la confianza en uno mismo

La moda “curvy” abarca una amplia gama de tallas, brindando opciones para mujeres de diferentes formas y tamaños. Las prendas están diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres, incluyendo cortes favorecedores, tejidos elásticos y detalles que resaltan las mejores características.

Aunque para la modelo Alicia Gutiérrez no todo en el modelaje es una cara bonita: “Al final no solo basta una cara bonita. Mi actitud y mi personalidad me han traído hasta donde estoy hoy”.

Este impacto se ha extendido más allá del ámbito de la moda. El movimiento “body positive” ha generado un cambio cultural significativo, alentando a las personas a aceptarse y amarse a sí mismas tal como son. En este trabajo las redes sociales han desempeñado un papel fundamental en la difusión de mensajes positivos sobre la imagen corporal y han permitido que miles de personas compartan su superación y empoderamiento.

A medida que más marcas de ropa se suman al movimiento, se espera que los estándares de belleza convencionales sean desafiados cada vez más. Esto no solo beneficiaría a las personas que han sido marginadas por su apariencia física, sino que también fomentará una sociedad más inclusiva y tolerante.

Es importante destacar que el término "curvy" no se refiere sólo a las tallas grandes, sino que abarca una amplia gama de tallas y formas. Cada modelo “curvy” tiene su propia individualidad y estilo, lo que refleja la diversidad de las mujeres en todo el mundo.

La tendencia del “self-acceptance” (aceptarse a sí mismo) está siendo impulsada por marcas de ropa que se atreven a desafiar los estándares tradicionales de belleza. Al celebrar la diversidad y la inclusión en sus diseños y campañas, estas empresas están marcando una diferencia significativa en la forma en que las personas se ven a sí mismas y son percibidas por los demás.

Otro ejemplo de empresa de ropa que apuesta por esta tendencia es ModCloth, la cual destaca por ser la primera marca minorista en firmar un compromiso contra el “photoshopping” como parte de un proyecto de ley de “Truth in Advertising”, esto significa que la empresa no cambiará el tamaño, la forma, la proporción o color de los modelos, compartiendo un poderoso mensaje y siendo un gran ejemplo para otras marcas.

La firma New Look nace con el propósito de “inspirar ese sentimiento New Look”. Aspiran a ser el destino de referencia en la moda que haga sentir a la mujer lo mejor posible, cuando sea y donde sea. Su objetivo es animar a sus clientes y proveedores mientras se esfuerzan por tomar decisiones más amables para la gente y el planeta. “La combinación de un modelo cohesivo, tiendas convenientemente ubicadas y la creación de moda para hacer sentirse bien, coloca a New Look en una posición sólida para generar un crecimiento sostenible a largo plazo", asegura el director ejecutivo.

MODELOS “CURVY”

Las modelos “plus size” han ganado reconocimiento y han desafiado los estándares tradicionales de belleza en la industria de la moda. Estas mujeres, con sus cuerpos curvilíneos y formas voluptuosas, han demostrado que la belleza no se limita a un solo tipo de cuerpo y han inspirado un cambio positivo en la percepción de la imagen corporal.

Estas modelos han sido un impulso para la diversidad y la inclusión en la moda. Han mostrado que la moda no se trata solo de una talla, sino de la capacidad de llevar prendas con estilo y confianza, independientemente de las medidas corporales. Su presencia ha llevado a un cambio en la mentalidad de la industria y ha inspirado a diseñadores y marcas a crear prendas que se adapten a diferentes tipos de cuerpos.

Además, las modelos “curvy” han sido un referente que seguir para muchas mujeres. Han alentado a las mujeres a amar y aceptar sus cuerpos tal como son, sin importar las presiones de la sociedad. Han promovido la idea de que la belleza no está definida por un estándar único, sino que cada cuerpo es hermoso y único a su manera.

Aunque uno de los problemas que viven las modelos de talla grande es en los “shootings”, donde visten a chicas más grandes para campañas y luego las prendas que ponen a la venta son mucho más pequeñas y no corresponden con las medidas de la modelo que han utilizado para venderte la prenda. Utilizan a una modelo grande para ir de inclusivos, o incluso a una pequeña, pero a la grande no le cierra la cremallera del vestido por detrás y a la pequeña se le coge con pinzas. Esto es algo que según la modelo Alicia Gutiérrez pasa mucho y “vender falsa inclusividad para lavar la imagen es una moda que está a la orden del día”.

LAS AGENCIAS DE MODELOS

Las agencias de modelos han desempeñado un papel fundamental en la industria de la moda durante décadas. En estos últimos años han comenzado a reconocer la belleza y la diversidad en todas sus formas. En este sentido, han surgido agencias especializadas en potenciar a las “plus size”.

Estas agencias han roto con los estándares tradicionales de belleza y han abierto las puertas a una representación más inclusiva y realista de la mujer. Las modelos “curvy”, con sus formas y tallas diversas, ahora tienen la oportunidad de brillar en el mundo del modelaje, gracias al trabajo y al esfuerzo de estas agencias.“Trabajamos para crear un entorno en el que todas nuestras modelos se sientan respetadas y valoradas, fomentando un cambio duradero en la industria”, afirma Víctor Bosque de la agencia Francina Models.

Una de las principales contribuciones de estas agencias es su enfoque en la autoaceptación y la promoción de la confianza en sí mismas. Han ayudado a desafiar los estereotipos de belleza restrictivos y han fomentado la aceptación de diferentes tipos de cuerpos. “He tenido la suerte de trabajar con gente maravillosa y mis agentes siempre me han cuidado mucho”, afirma Alicia Gutiérrez. Al proporcionar un espacio seguro y solidario para las modelos “curvy”, estas agencias han creado una comunidad en la que se sienten valoradas y empoderadas.

Además, estas agencias se han convertido en defensoras de la diversidad en la moda. Han promovido una representación más realista y auténtica de la mujer en las pasarelas, en las campañas publicitarias y en las revistas de moda. Al hacerlo, han ayudado a impulsar un cambio en la percepción de la belleza y a generar una mayor aceptación de diferentes tipos de cuerpos en la sociedad. “A través de nuestra labor, buscamos inspirar un cambio positivo en las percepciones sociales de la belleza”, asegura Víctor Bosque de Francina Models.

Las agencias de modelos que potencian a las modelos “curvy” también han abierto nuevas oportunidades para las marcas de moda. Han demostrado que la inclusión de diferentes tallas y formas en sus campañas publicitarias puede ser beneficioso tanto desde el punto de vista comercial como desde el aspecto de la responsabilidad social corporativa. Las marcas que se han asociado con estas agencias han ganado una mayor visibilidad y han recibido elogios por su enfoque inclusivo y progresista.