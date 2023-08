LISTÍN DIARIO tiene un año más de existencia. Ya son 134 que lleva informando e innovando sin que el tiempo le pese para estar siempre a la delantera en lo que tiene que ver con el periodismo audaz y efectivo del país. De esos, tengo 23 siendo testigo de cómo se reinventa y enfila sus cañones hacia ediciones que se superan a sí mismas. El trabajo en equipo es el que ha permitido lograrlo y que se mantenga posicionado en un lugar de preferencia, y que sea el referente cuando se habla de noticias veraces y oportunas más allá del diarismo y la cotidianidad.

Más de dos décadas

Fue un primero de agosto del año 2000 cuando comenzó mi experiencia fabulosa, en ésta, que es mi casa desde entonces. Recuerdo que el día de mi entrada, este medio celebraba sus 111 años de existencia. Llegué a la oficina del director, y Dana, su asistente de siempre, me dijo: “Todo está listo, el director está en un encuentro por el aniversario del periódico”. Sabía que el Listín era longevo, pero me encocontré que eran tantos años que mi mente no alcazaba siquiera a imaginar cuántas noticias se habían publicado durante todo ese tiempo. La emoción de ejercer mi profesión en el periódico más antiguo del país, era inmensa, y mucho más sabiendo que en él me encontraría con gente querida, compañeros de carrera y amigos que hoy, somos como hermanos.

Muchas experiencias

Desde que incié mis labores en La Vida, sección en la que siempre he estado, inicié un viaje a una ciudad fabulosa que me ha dado mucha satisfacción y alegría, pero que también me ha llevado a vivir momentos no tan agradables, como cuando en el año 2003, este medio pasó a manos del Estado. Fueron días duros, no sólo para quienes nos quedamos trabajando aquí, sino también para el periodismo dominicano. La perseverancia y el compromiso que se asume cuando se es periodista, ayudó a que nos mantuviéramos de pies hasta que las aguas volvieran a su cause. Unos meses después volvió don Miguel Franjul y la nueva etapa nos garantizó el clima de paz que él sabe proporcionar. En el año 2008, hubo otro revés que intranquilizó a los colaboradores. De nuevo había que lidiar con un ambiente laboral nada cómodo, pero el ‘buen hijo a su casa velve’ y don Miguel regresó para quedarse.

Estabilidad fabulosa

Con sus altas y sus bajas, como toda empresa, LISTÍN DIARIO, como lo ha hecho siempre, ha batallado con situaciones difíciles, pero de un tiempo a la fecha, ha habido una estabilidad fabulosa que se ha logrado a base de un trabajo comprometido, de una reinvención basada en la integración del impreso y lo digital, y con un personal veterano y de sangre nueva que permite el equilibrio perfecto para hoy, a sus 134 años de funaddo, se muestre con aires modernos sin perder su esencia antigua. ¡Feliz aniversario!