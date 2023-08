Recuerdo de un aniversario del Listín

Hoy el Listín Diario celebra su 134 aniversario, lo cual me lleva a recordar cuando hace 48 años, el 1 de agosto de 1975, coincidiendo con el 86 de su fundación, fue inaugurado el moderno edificio que aloja al periódico. Yo trabajaba en El Caribe y fui asignada a cubrir la actividad, cuyo principal invitado era el Presidente de la Republica, Joaquín Balaguer. Al momento de iniciar el recorrido de instalaciones, doña Nelly Pellerano de Ricart, esposa del presidente de la empresa, Carlos A. Ricart Vidal, me dice que el recorrido es solo para los hombres. Al explicarle que de El Caribe solo estoy yo, me deja pasar. Soy la última persona en entrar en la oficina del Director. Así me veo justo detrás de Balaguer, tan cerca que si estiro el brazo le puedo tocar el hombro. Junto a una máquina gigantesca, un adolescente explica su funcionamiento. Es José Ramón Bonnelly Ricart. La máquina es ¡una computadora!

‘¿Tienes el discurso?’, me pregunta Franjul

Durante el recorrido por las instalaciones anoto todo lo que veo y escucho. Ya en el segundo piso, donde tiene lugar la recepción en un espacio donde el suelo es todavía de cemento, me pongo a coordinar futuras entrevistas con varios invitados. Antes de irme de vuelta a El Caribe, para trabajar de inmediato la actividad, entro a Redacción y me siento junto a Miguel Franjul, quien me pregunta ‘¿Tienes el discurso del señor Ricart?’ ‘No, no lo tengo’. Me lo entrega. Es de noche tarde y en El Caribe me indican hacer una reseña del discurso y otra del acto social. De aquí no acabo hasta la medianoche, me digo. Mas cuando veo a Goudy Prats se me ocurre pedirle que trabaje el discurso. Así lo hizo. Su reseña salió en primera página. De no ser por Franjul, hubiera sido mi gran metida de pata. En ese entonces no imaginaba que algún día trabajaría en el Listín.

La columna Menudo: idea de Rafael Herrera

En 1982 empecé como colaboradora a escribir en el Listín. En 1983 entraba en su plantilla y en 1984, si mi memoria no me falla, fue cuando el director, don Rafael Herrera, me pidió escribir una columna. La bautizó con el nombre Menudo y redactó su primer párrafo. En ese entonces era diaria: de lunes a viernes. Ahora, cada martes, mientras el cuerpo aguante y los ejecutivos del Listín la autoricen.

Tertulia: premios de las bienales nacionales

Como una forma de preparar al público para la apertura de la XXX Bienal Nacional de Artes Visuales, la tertulia del Museo Bellapart de este sábado 5 de agosto tratará sobre los premios de las Bienales Nacionales desde 1942 hasta el 2021. ¡No te la pierdas!