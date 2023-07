¿Es posible tener espacios hermosos habitables?

Hay espacios en el hogar que de tan hermosos parecen decir: ‘Mírame y no me toques’. No es el caso de aquellos que montan una pareja de esposos que además profesionalmente se complementan. Ella: Marcelle Lama. Él: Roy Sido. ‘Nuestra prioridad es asegurar que cada espacio sea no sólo hermoso sino habitable’. Compruébalo en la revista Aldaba, la cual dedica varias páginas a ambientes sumamente atractivos diseñados por esta pareja.

¿Quieres aprender a prensar flores y hojas?

A través de una persona de mi confianza me llega la información de que Angélica Aránguiz impartirá un taller de flores y hojas prensadas. La actividad, con una duración de tres horas, será en Affogato, ubicado en Plaza Gazebo. Tendrá lugar el sábado 15 de este mes, en horas de la tarde. ¿Te apetece asistir? Escribe al whatsapp 809-545-1342.

¿Buscar guantes de silicona?

Llevaba meses buscando guantes con superficie de silicona para la cocina, hasta que una amiga me comentó haber comprado los suyos en Allis, pero hace un tiempo. Fui a su tienda en Galería 360, pero no tenían. Me recomendaron ir a su local principal en Metro Plaza, avenida Charles Summer. ¡Aparecieron! Además de tener superficie de silicona, un guante sirve ¡para las dos manos! Esto último es aún más difícil de encontrar en Santo Domingo. Por cierto, apenas quedaban unos cuantos.

La última novela de Isabel Allende

‘El viento conoce mi nombre’ es la última novela de Isabel Allende. Trata dos situaciones similares, aunque en épocas distintas y situaciones diferentes: los niños y niñas emigrantes que tienen que huir de sus respectivos países y se quedan solos en el extranjero. El tema gira en torno a Samuel, un niño judío que por el régimen nazi en 1938 debe huir de Austria a Inglaterra y de una niña salvadoreña que, en 2019, llega a Estados Unidos con su madre que huye de un hombre que la quiere asesinar, pero quedan separadas. En ambos casos sufren vicisitudes, dificultades, dolor, rechazos, pero encuentran asimismo quienes les ayudan hasta que ambas vidas, la de la niña y la del anciano, terminan entrelazadas. El libro se lee con facilidad. Lo compré en Cuesta Libros.

La venta de los libros es positiva en Madrid

Si piensas que decrece el interés por los libros, tal vez solo tomas en cuenta el entorno que nos rodea en Santo Domingo. En la reciente Feria del Libro de Madrid, según su web, vendieron ¡más de 600,00 ejemplares! La cifra, según explican, es ‘especialmente positiva teniendo en cuenta la subida del precio de los libros en el último año, un 2.5 por ciento, debido al encarecimiento del papel, la energía y el transporte’.