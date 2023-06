Las mamás delfines usan el lenguaje infantil para llamar a sus crías, según muestran las grabaciones

Sabe instantáneamente cuando alguien le está hablando a un bebé oa un niño pequeño. Resulta que las madres delfines también usan una especie de lenguaje infantil agudo.

Un estudio publicado el lunes encontró que las hembras de delfines nariz de botella cambian de tono cuando se dirigen a sus crías. Los investigadores registraron los silbidos característicos de 19 delfines madre en Florida, cuando estaban acompañados por sus crías y cuando nadaban solos o con otros adultos.

El silbido característico de los delfines es una señal única e importante, similar a gritar su propio nombre.

“Usan estos silbatos para seguirse unos a otros. Periódicamente dicen: 'Estoy aquí, estoy aquí'”, dijo la coautora del estudio Laela Sayigh, bióloga marina del Instituto Oceanográfico Woods Hole en Massachusetts.

Al dirigir la señal a sus crías, el tono del silbido de la madre es más alto y su rango de tono es mayor de lo habitual, según el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences .

“Eso fue cierto para cada una de las mamás del estudio, las 19”, dijo el biólogo Peter Tyack, coautor del estudio de la Universidad de St. Andrews en Escocia.

Obtener estos datos no fue tarea fácil. Durante más de tres décadas, los científicos colocaron micrófonos especiales varias veces en las mismas madres de delfines salvajes en la Bahía de Sarasota en Florida para grabar sus silbidos característicos.

Eso incluyó años en los que tuvieron crías y cuando no las tuvieron: las crías de delfín se quedan con sus madres durante un promedio de tres años en Sarasota y, a veces, más. Los padres no juegan un papel prolongado en la crianza de los hijos.

“Estos son datos absolutamente fantásticos y sin precedentes”, dijo Mauricio Cantor, biólogo marino de la Universidad Estatal de Oregón que no participó en el estudio. “Este estudio es el resultado de tanto esfuerzo de investigación”.

No está claro por qué las personas, los delfines u otras criaturas usan el lenguaje infantil, pero los científicos creen que puede ayudar a las crías a aprender a pronunciar sonidos novedosos.

Las investigaciones que datan de la década de 1980 sugieren que los bebés humanos pueden prestar más atención al habla con un mayor rango de tonos. Los monos rhesus hembras pueden alterar sus llamadas para atraer y mantener la atención de las crías. Y los pinzones cebra elevan su tono y ralentizan sus cantos para dirigirse a los polluelos, quizás facilitando el aprendizaje del canto de los pájaros.

Para el estudio de los delfines, los investigadores se centraron únicamente en la llamada característica, por lo que no saben si los delfines también usan el lenguaje infantil para otros intercambios, o si ayuda a sus crías a aprender a "hablar" como parece hacer con los humanos.

"Tendría sentido si hubiera adaptaciones similares en los delfines nariz de botella, una especie altamente acústica y de larga vida", donde las crías deben aprender a vocalizar muchos sonidos para comunicarse, dijo Frants Jensen, ecologista conductual de la Universidad Aarhus de Dinamarca y coautor del estudio.

Otra posible razón para usar tonos específicos es captar la atención de los niños.

"Es realmente importante que una cría sepa 'Oh, mamá me está hablando ahora', en lugar de simplemente anunciar su presencia a otra persona", agregó Janet Mann, bióloga marina de la Universidad de Georgetown, que no participó en el estudio.